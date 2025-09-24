Denis Alibec le bate obrazul fanilor FCSB: „Să nu uite cum s-au bucurat anul trecut”

, iar Denis Alibec rămâne încrezător și a avut un mesaj optimist la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, mesaj pentru suporterii FCSB-ului înainte de meciul din Europa League

Atacantul transferat de în această vară, de la Farul Constanța, e de părere că el și colegii săi nu au motive de teamă înainte de duelul cu Go Ahead Eagles, echipă care a câștigat Cupa Olandei în stagiunea trecută. Alibec are și un mesaj pentru fani, cei care și-au spus public nemulțumirea cu privire la rezultatele slabe pe care roș-albaștrii le-au obținut, în special în SuperLiga României, în acest sezon.

„Am luat două campionate la rând și cred că putem să ne revenim. Am arătat și anul trecut că putem trece de grupe. Nu este o echipă precum Ajax, nu trebuie să ne fie frică de ei. Suntem campioana României și trebuie să arătăm lucrul acesta. Mi-am așteptat șansa și sper să-mi ajut echipa să câștige meciul cu Go Ahead Eagles. Nu cred că e o problemă pentru ei cu cine jucăm, ei sunt profesioniști și tratează toate meciurile la fel.

ADVERTISEMENT

Va fi un impuls mare dacă o să învingem și ne-ar ajuta și pentru campionat. Știu că suporterii sunt supărați, au dreptate într-un fel, dar să nu uite cum s-au bucurat anul trecut alături de echipă. Doar împreună putem să depășim această perioadă grea”, a mai declarat Denis Alibec, cu o zi înainte de debutul celor de la FCSB în grupa principală din Europa, contra celor de la Go Ahead Eagles.

FCSB, program infernal în perioada următoare

După confruntarea din Olanda, pentru cei de la FCSB va urma un duel în SuperLiga, contra celor de la Oțelul Galați, duminică, ora 20:30, pe Arena Națională. Bucureștenii vor juca după, joi, tot pe teren propriu, în Europa League, contra celor de la Young Boys Berna. Elevii lui Elias Charalambous vor mai avea un duel înainte de pauza pricinuită de meciurile echipei naționale. FCSB va juca, în campionat, duminică, 5 octombrie, pe Arena Națională, cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Actualmente cei de la FCSB sunt pe locul 13 în SuperLiga, cu doar 7 puncte adunate, iar formația patronată de Gigi Becali vine după un eșec, 1-3, cu FC Botoșani. Speranțele din partea suporterilor sunt că echipa o să-și revină, asta după ce și anul trecut formația roș-albastră a avut un start nu tocmai bun de stagiune, însă în cele din urmă s-au redresat și au terminat campionatul pe prima poziție.