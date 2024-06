Denis Alibec, mesaj pentru Edi Iordănescu înainte de debutul României la EURO 2024: ”Vreau să joc mai mult decât la EURO 2016. Atunci parcă nu mă simțeam un titular”

Denis Alibec (33 de ani) este la al doilea turneu final EURO, după cel din 2016 desfășurat în Franța. Atacantul se simte pregătit să joace pentru România și speră ca Edi Iordănescu să-l folosească mai mult decât a făcut-o Anghel Iordănescu în urmă cu opt ani. România debutează luni, 17 iunie, de la 16:00, la EURO 2024, cu Ucraina, la Munchen. Din grupă mai fac parte Belgia și Slovacia.

Denis Alibec vrea să joace la EURO 2024 mai mult decât a făcut-o la EURO 2016

La EURO 2016, Denis Alibec a jucat în total 86 de minute: 29 de minute în primul meci cu Franța (1-2), intrat în locul lui Florin Andone, iar cu Albania (0-1) a fost titular 57 de minute. În meciul al doilea cu Elveția, vârful a rămas rezervă. Pe atunci, Alibec juca la Astra Giurgiu.

Alibec a debutat la națională sub comanda lui Anghel Iordănescu în octombrie 2015 și spune că nu s-a simțit un jucător important în lotul de la EURO 2016. Acum are alt statut cu Edi Iordănescu. În preliminarii, Alibec a jucat în 9 din cele 10 partide și a marcat trei goluri, cele mai importante reușite în partidele cu Israel (1-1) și cu .

Denis Alibec își dorește să reușească un turneu final mai bun decât cel din urmă cu opt ani: ”În primul rând aș vrea să joc mai mult și cu siguranță voi da totul în acele minute. Eu aș vrea să ajungem și în finală dacă se poate, dar trebuie să o luăm meci cu meci și să câștigăm punctele necesare pentru a merge mai departe”.

Alibec spune că la EURO 2016 n-a simțit prea multe emoții, deoarece nu era printre tricolorii de bază: ”N-am simțit emoții și teamă, pentru că parcă nu mă simțeam un titular în echipă. Acum suntem pregătiți, știm ce avem de făcut și știm ce ne așteaptă în cele trei meciuri din grupă”.

Pus să-i compare pe Anghel Iordănescu și pe Edi Iordănescu, Alibec a declarat: ”O comparație nu pot să fac, nu sunt în măsură. Sper însă ca mister Edi să aibă mai multă încredere în mine. Sunt destul de matur și știu ce trebuie să fac. Mister Edi mi-a zis că are încredere în mine și să arăt de ce sunt în stare.”, a spus Denis Alibec, potrivit FRF TV.

”Putem să facem o figură mult mai frumoasă decât la EURO 2016”

Denis Alibec este nerăbdător să intre în arenă, convins că naționala României va fi la înălțime. ”Au fost opt ani lungi. Simt că acum putem să facem o figură mult mai frumoasă decât la EURO 2016. Suntem încrezători și mândri în același timp că suntem aici”, a declarat atacantul pentru FRF TV.

Alibec a scăpat de problemele medicale care l-au îngrijorat atât pe el cât și pe selecționer, dar nu este încă la parametri fizici maximi. Corespondenții FANATIK prezenți în Germania au aflat că

De la începutul cantonamentului m-am antrenat aproape numai singur. Chiar nu-mi venea să cred că m-am accidentat iarăși și că aș putea rata turneul final, dar sunt pe drumul cel bun și cred că o să pot juca” – Denis Alibec, atacant România

”De Bruyne este vedeta grupei”

Denis Alibec spune că tricolorii sunt pregătiți de luptă: ”Cunoaștem stilul de joc al celor trei adversare din grupă. Sunt trei echipe foarte bune. Ucraina are jucători în Top 5 campionate din lume și cred că va fi un meci frumos. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor și să o facem cât mai bine. Nu ne este teamă de vreun jucător anume, știm însă că sunt jucători foarte importanți ai Europei. Cred că De Bruyne este vedeta grupei”.

Denis Alibec mizează pe forța grupului: ”Suntem foarte uniți, iar acest lucru ne va ajuta foarte mult. Suntem o familie, avem talent și am arătat că nu renunțăm niciodată. Am devenit uniți și de teama să nu mai rămânem acasă încă patru ani, pentru că echipa asta are multe de arătat. Țara noastră are talente individuale foarte bune”.

Sfaturile lui Alibec 2024 pentru Alibec 2016

Denis Alibec se simte mult mai matur decât era la EURO 2016. El a intrat în jocul reporterului FRF TV și i-a transmis câteva sfaturi lui Alibec din 2016: ”Să muncească mult mai mult, să fie serios, să se gândească la sănătatea lui, pentru că m-am și accidentat în 2016, și să nu aibă regrete după meciuri”.

”Mama și unchiul meu vor fi în tribune. Sper să-i fac fericiți. Îmi pare rău că poate fi și bunica aici, în Germania, este destul de bătrână. Mi-aș fi dorit să fie și ea lângă mine aici. Poate va fi la Mondiale. Înainte să plec la EURO mi-a spus că mă iubește, că are încredere în mine și că simte ea că va fi un turneu final foartre bun pentru România”.

Lotul României pentru EURO 2024

Portari: Horațiu Moldovan (26 ani), Florin Niță (36), Ștefan Târnovanu (24)

Horațiu Moldovan (26 ani), Florin Niță (36), Ștefan Târnovanu (24) Fundași: Andrei Rațiu (25), Vasile Mogoș (31), Radu Drăgușin (22), Bogdan Racovițan (24), Adrian Rus (28), Ionuț Nedelcearu (28), Andrei Burcă (31), Nicușor Bancu (31)

Mijlocași: Deian Sorescu (26), Ianis Hagi (25), Dennis Man (25), Marius Marin (25), Adrian Șut (25), Răzvan Marin (28), Nicolae Stanciu (31), Darius Olaru (26), Alexandru Cicâldău (26), Valentin Mihăilă (24), Florinel Coman (26)

Deian Sorescu (26), Ianis Hagi (25), Dennis Man (25), Marius Marin (25), Adrian Șut (25), Răzvan Marin (28), Nicolae Stanciu (31), Darius Olaru (26), Alexandru Cicâldău (26), Valentin Mihăilă (24), Florinel Coman (26) Atacanți: Denis Drăguș (24), George Pușcaș (28), Denis Alibec (33), Daniel Bîrligea (24).

Programul grupei României de la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (ora 16:00, Munchen), Belgia – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt)

21 iunie: Slovacia – Ucraina (ora 16:00, Dusseldorf)

22 iunie: România – Belgia (ora 22:00, Koln)

26 iunie: România – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt), Ucraina – Belgia (ora 19:00, Stuttgart)

* Toate meciurile vor fi transmise la PRO TV