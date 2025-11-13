Denis Alibec, out de la FCSB în iarnă?! Gigi Becali a lămurit tot: “Mi-e şi frică să îl mai bag!”. Care e situaţia lui Zima

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a rămas din nou doar pe banca de rezerve în meciul cu Hermannstadt, iar atacantul de 34 de ani pare tot mai aproape să se despartă de FCSB în următoarea perioadă de transferuri. Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu el, dar și cu Lukas Zima, care a primit șase goluri în două meciuri.

Pleacă Denis Alibec de la FCSB? Anunțul patronului Gigi Becali

Denis Alibec pare că nu are nicio șansă să îi ia fața lui Daniel Bîrligea, însă el nu este preferat nici măcar în locul lui Thiam, care deja a înscris câteva goluri pentru FCSB și a arătat destul de bine atunci când s-a contat pe el. În schimb, veteranul din atacul campioanei a înscris doar dintr-o lovitură de la 11 metri într-un meci de Cupa României cu divizionara secundă Gloria Bistrița.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că nu mai are încredere în cel ce a fost anunțat ca „bomba bombelor” din perioada de mercato, iar Denis Alibec ar putea părăsi formația bucureșteană în această iarnă. Totodată, patronul FCSB a vorbit și despre prestațiile lui Lukas Zima din ultimele două meciuri.

„Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic. Lui Zima nu ai ce să-i zici. Al treilea gol nu este al lui. Nu are jocuri, săracul. Nu mi-a plăcut degajarea aia în capul adversarului. Păi tu îi degajezi în cap lu’ ăla? Nici să degajezi nu poți? N-am ce să spun de Zima. Nu poți să dai vina pe el”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spunea Denis Alibec în urmă cu puțin timp, nemulțumit de minutele pe care le primește la FCSB

La începutul lunii octombrie, El a recunoscut în fața jurnaliștilor că se aștepta la cu totul altceva atunci când a decis să accepte oferta campioanei:

„Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară, și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren.

Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a declarat atacantul după FCSB – Young Boys 0-2.

FCSB – Petrolul, ultima șansă pentru Denis Alibec?

Denis Alibec nu a mai prins niciun minut pentru FCSB în ultimele trei meciuri, iar perioada de mercato este tot mai aproape. Fotbalistul din atacul campioanei mai are foarte puține șanse să demonstreze că merită să rămână la echipă, iar una dintre ele poate fi la meciul FCSB – Petrolul.

iar acest lucru ar putea reprezenta șansa lui Denis Alibec. Deși FCSB nu a început nici la Sibiu cu atacantul titular, Gigi Becali l-a preferat în centrul atacului pe Thiam în detrimentul lui Denis Alibec. Omul de afaceri i-ar mai putea da o ultimă șansă atacantului în meciul cu prahovenii, iar dacă nu va demonstra, viitorul său la FCSB este incert.