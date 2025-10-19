Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv

. Campioana continuă forma foarte slabă şi play-off-ul este în pericol după această nouă înfrângere în SuperLiga, care păstrează echipa pe locul 13.

Denis Alibec, out de la FCSB! Nu mai vrea nici el şi nici Gigi Becali să continue

Prima plecare din iarnă de la FCSB va fi Denis Alibec. Atacantul nu a marcat niciun gol în acest sezon şi îşi doreşte să rezilieze contractul. Nici Gigi Becali nu mai vrea să îl păstreze, astfel că despărţirea este iminentă:

„Sunt şanse foarte mari, adică 99%, ca Denis Alibec să fie out din iarnă. Se pare că nici el nu mai vrea să rămână. Acestea sunt informaţiile e ultimă oră, marca FANATIK. Nu îl mai vrea nici Gigi Becali şi nici el.

Oricum, Denis Alibec le-a spus tuturor că e o greşeală că a venit la FCSB, deşi toţi i-au spus să nu vină. Dar, nu mai vrea nici FCSB-ul, , nu mai vrea nici Alibec.

Astea-s informaţiile. I-a pus capac ce s-a întâmplat aseară. Şi cu suporterii şi tot, toată situaţia asta. Mai ales că Alibec are o vârstă”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Alibec, scandal cu suporterii după Metaloglobus: „Ce aveţi cu mine?”

Denis Alibec a intrat într-un conflict cu suporterii după Metaloglobus – FCSB 2-1. Atacantul a evoluat în ultimele 11 minute şi apoi, la finalul confruntării, a mers alături de ceilalţi fotbalişti pentru a saluta galeria.

Atacantul a fost unul dintre jucătorii contestaţi de ultraşii FCSB şi le-a răspuns prin gesturi, fiind ţinut de coechipieri: „Ce aveți cu mine?” spunând că a jucat doar în ultimele minute ale meciului.

Şi-a exprimat public nemulţumirea de la FCSB: „Întrebaţi-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute!”

De altfel, atacantul şi-a exprimat public nemulţumirea de la FCSB după eşecul suferit în Europa League cu Young Boys Berna, spunând că nu îi place situaţia în care se află şi ar trebui chestionat Gigi Becali de ce joacă aşa puţin:

Nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult. Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB mă așteptam la altceva”, a spus Alibec.