Sport

Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv

Denis Alibec a revenit în această vară la FCSB. Atacantul roş-albaştrilor nu a marcat niciun gol până acum şi nu mai vrea să continue la campioana României. Nici el, nici Gigi Becali.
Cristi Coste, Marian Popovici
19.10.2025 | 12:29
Denis Alibec out de la FCSB Nu mai vrea nici el nu mai vrea nici Gigi Exclusiv
breaking news
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Sursa: colaj Fanatik

FCSB a suferit o înfrângere şoc în faţa lui Metaloglobus, scor 1-2. Campioana continuă forma foarte slabă şi play-off-ul este în pericol după această nouă înfrângere în SuperLiga, care păstrează echipa pe locul 13.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, out de la FCSB! Nu mai vrea nici el şi nici Gigi Becali să continue

Prima plecare din iarnă de la FCSB va fi Denis Alibec. Atacantul nu a marcat niciun gol în acest sezon şi îşi doreşte să rezilieze contractul. Nici Gigi Becali nu mai vrea să îl păstreze, astfel că despărţirea este iminentă:

„Sunt şanse foarte mari, adică 99%, ca Denis Alibec să fie out din iarnă. Se pare că nici el nu mai vrea să rămână. Acestea sunt informaţiile e ultimă oră, marca FANATIK. Nu îl mai vrea nici Gigi Becali şi nici el.

ADVERTISEMENT

Oricum, Denis Alibec le-a spus tuturor că e o greşeală că a venit la FCSB, deşi toţi i-au spus să nu vină. Dar, nu mai vrea nici FCSB-ul, nu mai vrea nici Gigi Becali, nu mai vrea nici Alibec.

Astea-s informaţiile. I-a pus capac ce s-a întâmplat aseară. Şi cu suporterii şi tot, toată situaţia asta. Mai ales că Alibec are o vârstă”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Alibec, scandal cu suporterii după Metaloglobus: „Ce aveţi cu mine?”

Denis Alibec a intrat într-un conflict cu suporterii după Metaloglobus – FCSB 2-1. Atacantul a evoluat în ultimele 11 minute şi apoi, la finalul confruntării, a mers alături de ceilalţi fotbalişti pentru a saluta galeria.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

Atacantul a fost unul dintre jucătorii contestaţi de ultraşii FCSB şi le-a răspuns prin gesturi, fiind ţinut de coechipieri: „Ce aveți cu mine?” spunând că a jucat doar în ultimele minute ale meciului.

Şi-a exprimat public nemulţumirea de la FCSB: „Întrebaţi-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute!”

De altfel, atacantul şi-a exprimat public nemulţumirea de la FCSB după eşecul suferit în Europa League cu Young Boys Berna, spunând că nu îi place situaţia în care se află şi ar trebui chestionat Gigi Becali de ce joacă aşa puţin:

ADVERTISEMENT

Nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult. Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB mă așteptam la altceva”, a spus Alibec.

  • 34 de ani are Denis Alibec
  • 600.000 de euro este cota de piaţă a lui Alibec
Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află...
Fanatik
Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află printre ei, clasamentul surprinzător realizat de Zlatan Ibrahimovic
Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut până duminică dimineața pentru Dinamo...
Fanatik
Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut până duminică dimineața pentru Dinamo – Rapid. Interes ridicat din partea fanilor. Update Exclusiv
Mihai Rotaru nu l-a uitat pe Mircea Lucescu nici după Metaloglobus – FCSB...
Fanatik
Mihai Rotaru nu l-a uitat pe Mircea Lucescu nici după Metaloglobus – FCSB 2-1: „Remontada! Probabil l-o fi sunat pe Imad!” Ce a răspuns despre „conspirație” la FCSB – Craiova?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează,...
iamsport.ro
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează, se luptă pentru fiecare minge'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!