Denis Alibec, şanse mari să plece de la CFR Cluj în iarnă! Echipa la care poate ajunge atacantul. Exclusiv

Transferul lui Denis Alibec la CFR Cluj a fost considerat una dintre loviturile verii pe piaţa de mercato din România. Unul dintre cei mai valoroşi atacanţi români a ajuns la echipa campioană sub conducerea lui Marius Şumudică.

Chiar Marius Şumudică a intermediat negocierile pentru împrumutul lui Denis Alibec de la Kayserispor la CFR Cluj, reuşind să obţină condiţii foarte avantajoase pentru această mutare, în condiţiile unui salariu uriaş încasat de Alibec în Turcia.

Denis Alibec, şanse mari să plece de la CFR Cluj în iarnă!

Însă, mariajul dintre Denis Alibec şi CFR Cluj “nu se consumă” conform planului. Atacantul nu se regăseşte la campioana României, reuşind să marcheze doar două goluri din vară şi până acum, ultimul fiind pe 29 august.

Din informaţiile FANATIK, sunt şanse mari ca Denis Alibec să plece de la CFR Cluj în această iarnă. Nici clubul nu ţine neapărat să îl păstreze până la finalul împrumutului şi nici Alibec nu este dornic să continue alături de ardeleni.

Se întoarce la Kayserispor? Salariu uriaş pentru atacant

Astfel, sunt şanse foarte mari ca Denis Alibec să se întoarcă din iarnă la Kayserispor, club de care aparţine şi unde are contract până în vara anului 2023.

este unul uriaş la nivelul Ligii 1, însă majoritar este suportat de turcii de la Kayserispor. Atacantul are 800.000 de euro pe an, adică 67.000 de euro lunar.

CFR Cluj plăteşte 20.000 din cei 67.000 de euro pe care fotbalistul îi încasează lunar

Însă, CFR Cluj plăteşte doar 20.000 de euro din această sumă, restul de 47.000 de euro fiind suportat de echipa din Turcia. Campioana României are opţiunea unui transfer definitiv, însă deja sunt semne clare că nu se va ajunge aici şi Alibec se va întoarce la Kayseri înainte de termen.

Marius Şumudică lăuda în luna iulie acest transfer, spunând că CFR Cluj a dat o adevărată lovitură prin împrumutul lui Denis Alibec în nişte condiţii foarte bune pentru club:

Şumudică, despre transferul lui Alibec: “Am reuşit să-l aducem pe Alibec în niște condiții senzaționale”

“Eu știu ce poate Alibec. Am luat decizia împreună cu conducerea, eu n-am adus niciun jucător la CFR, să decid de unul singur, cum nici conducerea nu a adus jucători fără să mă întrebe și pe mine.

Noi am găsit o soluție și datorită priceperii lui Marian (n.r. Copilu, fostul preşedinte de la CFR Cluj). O să zică lumea că îl perii. Și datorită relațiilor mele, pe care le am la Kayseri, cu patroana de acolo, am reuşit să-l aducem pe Alibec în niște condiții senzaționale.

Cu un salariu mult mai mic al multor care sunt în această cabină, restul suportând turcii. Astea sunt lovituri”, a spus la vremea respectivă, când era încă antrenor în funcţie la CFR Cluj.

Denis Alibec, ieşit din formă! Nu a mai marcat din august

Însă, pe gazon, Denis Alibec este ieşit din formă. A marcat un gol din acţiune împotriva Chindiei şi unul din penalty cu FCSB în cele 16 meciuri disputate până acum. De la revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică, nu a marcat niciun gol.

Singura condiţie care stă în calea întoarcerii premature a lui Alibec în Turcia este chiar Kayserispor. Rămâne de văzut dacă atacantul naţionalei României va fi dorit în această iarnă înapoi la echipa turcă.