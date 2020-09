Denis Alibec, pregătit să marcheze în dubla cu Irlanda de Nord şi Austria: “Mă va ajuta şi la un transfer”. Video

Denis Alibec este pregătit să marcheze în dubla cu Irlanda de Nord și Austria și este unul dintre jucătorii din campionatul intern pe care Mirel Rădoi se bazează în următoarele două meciuri din Liga Națiunilor, fiind unul dintre cei mai valoroși jucători produși în ultimii ani și care este dorit insistent de Marius Șumudică în Turcia.

Alibec este unul dintre cei mai talentați fotbaliști din Liga 1, dar în același timp este foarte capricios și nu a ajuns încă la maturitate pe teren și în pregătire, pentru mulți antrenori fiind o provocare să îl aibă sub comandă la antrenamente.

Deși fotbalistul și-ar dori să plece la un club din străinătate, patronul Astrei Giurgiu, Ioan Nicolae, nu vrea să renunțe la jucător pentru mai puțin de 800.000 de euro, turcii de la Samsunspor chiar au trimis un avion în România, în încercarea de a-l convinge pe jucător să vină în Turcia.

Denis Alibec vrea să devină antrenor după ce se lasă de fotbal

Denis Alibec, este în lot pentru meciurile cu Irlanda de Nord și Austria și a vorbit în premieră într-un interviu pentru FRF TV despre posibilitatea de a deveni antrenor după ce va agăța ghetele în cui. Întrebat cum va gestiona ca antrenor relația cu jucătorii mai dificili, Denis Alibec a răspun degajat și cu un zâmbet larg: ,,Nu știu, chiar mă întreb. M-am întrebat și eu asta. O să iau niște lecții de la Șumudică probabil”.

Deși Alibec își dorește un transfer în Turcia, atacantul spune că mai are nevoie de pregătire pentru a fi la cel mai înalt nivel la primul meci cu Irlanda de Nord, dar este gata să intre în teren și să dea tot ce are mai bun: ,,Sunt foarte mândru că sunt aici. Prima dată când am vorbit cu el (Mirel Rădoi) mi-a spus să mă pregătesc bine, că sunt în vizorul naționalei și să dau totul pe teren”.

Denis Alibec: ,,Vreau să dau gol pentru mine și țara mea”

În cadrul aceluiași interviu, atacantul a explicat ce îl motivează cel mai mult când îmbracă tricoul echipe naționale: ,,Contează mult pentru mine în primul rând să marchez la echipa naţională. Pentru familie, pentru ţara mea, şi după normal că mă va ajuta şi la un transfer dacă va fi cazul”.

Denis Alibec este dorit cu insistență de Marius Șumudică la Gaziantep, care oferă 600.000 de euro și un procent de 30% dintr-un viitor transfer, iar antrenorul român e dispus să garanteze cu propriul salariu pentru transferul său: ,,Peste patru luni poate semna cu orice echipă, îl luăm liber. Nu pot să le cer șefilor să facă un efort. Astra primește și 30% dintr-un viitor transfer. Alibec se poate vinde pe 3-4 milioane de euro și Astra mai ia câteva sute de mii de euro. Am zis că renunț la salariul meu dacă nu dă 12 goluri sau 12 pase de gol”, conform digisport.ro.

În final, jucătorul a spus că este pregătit să joace în orice formulă și își dorește foarte mult să fie pe teren: ,,Am jucat în toate sistemele posibile de-a lungul carierei. Depinde de mine cum voi fi în momentul respectiv şi dacă voi juca în primul rând’.