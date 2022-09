Denis Alibec, prestație de excepție în Petrolul – Farul, sub ochii selecționerului Edi Iordănescu. Va fi convocat la națională pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia. Exclusiv

Gheorghe Hagi a avut din nou încredere în Alibec și l-a readus la Farul în această vară. Atacantul l-a răsplătit cu vârf și îndesat și a avut .

Alibec a semnat cu „marinarii” din postura de jucător liber de contract până la finalul acestui sezon din SuperLiga, iar din vară are opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

După ce a avut un start mai greu, atacantul a crescut de la meci la meci și este fără doar și poate unul dintre cei mai buni jucători ai Farului Constanța.

Denis Alibec s-a demarcat excelent în minutul 11 și a trimis din interiorul careului din prima, un șut puternic la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul Vâlceanu.

În minutul 34, Alibec iese la rampă o execuție magistrală dintr-o poziție extrem de dificilă la marginea careului de 16 metri, care s-a dus aproape de vinclul porții. Nicio șansă pentru portarul „lupilor-galbeni”. . Farul s-a impus în final cu 3-1. Alibec putea să facă hattrick-ul, însă a fost extrem de altruist și l-a servit pe Enes Sali, care a înscris în poarta goală.

Din informațiile FANATIK, Denis Alibec l-a impresionat pe selecționerul Edi Iordănescu, care a fost în tribunele stadionului „Ilie Oană”, alături de Mihai Stoichiță. Astfel, după ultimele evoluții va fi .

Alibec a jucat ultima oară pentru România pe 7 iunie, în meciul cu Bosnia, când a intrat în ultimele 16 minute. Atacantul care a jucat până în această vară la Atromitos în Grecia, nu a fost convocat pentru ultimele două partide cu Finlanda și Muntenegru.

Denis Alibec a făcut un meci excelent și cu FCSB, când a reușit să marcheze, iar Farul a câștigat clar cu scorul de 3-1 și a mai reușit un gol și cu FC Voluntari.

Gheorghe Hagi își pune mari speranțe în Alibec, pe care îl consideră un jucător de mare valoare: „Noi, cei din Constanța, îl cunoașteam de la 18 ani. Rar se nasc fotbaliști ca el. El știe ce greșeli a făcut pe parcurs. Avem un dialog bun amândoi, suntem, pe drumul cel bun. Obiectivul meu este să-l scoatem în evidență, să-l readucem unde-i este locul, mai ales că are capacitatea de a face diferența în orice moment”.

Antrenorul celor de la Farul Constanța știe și când Alibec va fi la capacitate maximă din punct de vedere fizic, după ce a acuzat probleme medicale și nu a fost în lot la meciul cu Universitatea Craiova: „Denis Alibec va fi bine când va avea 5-7 meciuri complete. Atunci putem vorbi de 100%. Jucătorii au nevoie de meciuri, de minute, care să ajungă la ritmul și la intensitatea pe care ne-o dorim.

E clar că suntem mai puternici cu Alibec în teren. Alibec e Alibec și cred eu că echipa are nevoie de el, dar să fie Alibec din ultimele meciuri, a arătat foarte bine în ultimele partide și sper să țină aceeași linie pe care a avut-o până acum”.

Gică Hagi are o baghetă magică. Lucrurile funcționează rapid. Suntem surprinși să vedem atâta implicare din partea lui Denis Alibec, care cu toții știm că avea câteva kilograme în plus, că era recalcitrant și că mai avea unele gesturi care nu aveau treabă cu fotbalul. Lucruri pe care le-a schimbat și care ne fac să avem speranțe. Păcat de calitatea pe care o are, că nu a demonstrat mai devreme.

Este un jucător care are calitate, de la care lumea aștepta foarte mult. Pretențiile erau mari. Să sperăm că a conștientizat acum și că va ajuta echipa. Atât pe Farul, cât și echipa națională, care are nevoie de un vârf de atac, care să marcheze, care să fie implicat, care să aducă plusul necesa, să țină de minge. Eu asta vedeam la Alibec. Vedeam un potențial fantastic, care nu era fructificat. Realizările lui erau minime, în ciuda talentului pe care el îl are. Poate fi și a fost și înainte o variantă de atacant pentru echipa națională” – Ciprian Marica, la .