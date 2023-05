Denis Alibec, primul care l-a luat în brațe pe Gheorghe Hagi după ce Farul a devenit campioană: „Suntem prea buni, prea tineri și talentați!”

Atacantul „marinarilor” a fost extrem de emoționat, mai ales că el și-a lăsat echipa într-un moment greu, fiind eliminat în meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, spunând că nu mai pleacă de la echipă.

Denis Alibec, primul care l-a luat în brațe pe Gheorghe Hagi după ce Farul a devenit campioană

care l-a luat în brațe pe a devenit campioană, izbucnind în lacrimi după golul marcat de Louis Munteanu în minutul 86.

„Rău de tot, rău de tot (n.r. cum a trăit meciul)! Am zis că-i întoarcem, la 0-2. Am spus în vestiar că-i întoarcem. Am zis că suntem prea buni, prea tineri, prea talentați.

Ei au dat două goluri din noroc, meritam victoria. E cel mai frumos titlu. Pentru că e acasă și pentru domnul Hagi. Dacă aveam 10 ca Hagi în România, eram departe.

Gata, rămân, nu mai plec! Sau să vedem dacă rămân, să vedem dacă nu cumva mă vândă în altă parte!”, a fost reacția lui Denis Alibec la finalul meciului.

