Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta nu e comportament de jucător! Nu se face aşa ceva”

Plecat destul de recent din nou de la FCSB și revenit la Farul Constanța, Denis Alibec a lansat o ironie la adresa lui Gigi Becali. Atacantul a spus că patronul campioanei României ar putea încerca să cumpere toți jucătorii din SuperLiga și să îi folosească apoi pe aceștia ca în jocurile video, având în vedere bineînțeles modul bine cunoscut deja în care omul de afaceri alege de ceva timp să coordoneze activitatea de la echipa sa.

Giovanni Becali l-a criticat pe Denis Alibec pentru ironia sa la adresa lui Gigi Becali

Ulterior, Iar acum Giovanni Becali, vărul finanțatorului de la FCSB, a comentat de asemenea acest subiect și a apreciat că Alibec nu s-a comportat ca un fotbalist profesionist în această speță.

„Vezi tu? Ăsta nu e un comportament de jucător profesionist. Un patron care ți-a dat bani cât ai vrut tu. Și ți-a dat bani pentru trei meciuri pe care le-ai jucat sau două meciuri și nici pe alea nu le-ai jucat ca lumea. Asta e, ce să mai?

El de obicei nu dădea declarații dintr-astea. Nici nu știu cum a pus capul acolo (n.r. la FC Argeș – Farul Constanța), orice jucător acolo dădea gol. Nu e jucătorul ăsta care să declare așa ceva. Cred că mai mult a spus-o în glumă. Nu e el, nu e el!”,

Cum s-a produs despărțirea dintre Giovanni Becali și Denis Alibec

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, a explicat și că ruptura dintre firma sa și internaționalul român s-a produs în condiții mai mult decât decente:

„Și eu m-am despărțit de el, i-am spus că nu e bine, cutare, dar nu mi-a vorbit urât, nu mi-a spus nimic. E un tip respectuos, la locul lui, nu știu cum a făcut declarația asta.

Probabil presiunea, da. Până la urmă Gigi are defectele lui, dar când e de plătit plătește. Nu a amânat un jucător. În Turcia rămâi cu banii și în proces la TAS. Sau la Rapid cum s-a întâmplat, când era Rapid în…”.

