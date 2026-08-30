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Denis Alibec, prima reacție după penalty-ul ratat în Farul – FC Botoșani 0-0: „Foarte slab! E vina mea”

Farul nu a reușit să o învingă pe FC Botoșani, iar partida a fost una teribilă pentru Denis Alibec, care a ratat o lovitură de la 11 metri, dar și o altă ocazie uriașă.
Bogdan Mariș
30.08.2026 | 19:38
Denis Alibec prima reactie dupa penaltyul ratat in Farul FC Botosani 00 Foarte slab E vina mea
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Denis Alibec (35 de ani) a avut o evoluție ștearsă în partida dintree Farul și FC Botoșani. FOTO: Sport Pictures
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Denis Alibec (35 de ani) a avut o evoluție ștearsă în partida dintre Farul și FC Botoșani, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. Experimentatul atacant a irosit o ocazie uriașă în prima repriză, când a scăpat singur cu Anestis, iar apoi nu a reușit să îl învingă pe portarul oaspeților nici dintr-o lovitură de la 11 metri. Ce a declarat Alibec la finalul partidei.

Denis Alibec, prima reacție după penalty-ul ratat în Farul – FC Botoșani 0-0

Denis Alibec putea să aducă Farului o victorie importantă în duelul cu FC Botoșani, însă a irosit două ocazii imense, una dintre ele dintr-o lovitură de la 11 metri, care a fost respinsă de portarul Anestis. Experimentatul atacant, care a avut și un gol anulat pentru offside după penalty-ul ratat, a recunoscut la finalul jocului că a avut o evoluție mult sub așteptări.

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„Am făcut un meci foarte slab, îmi pare rău. Cred că dacă reușeam să marchez am fi câștigat. Este vina mea, îmi asum. Am fost dezamăgit și eram supărat, vă dați seama. Am dat la antrenament ieri, am dat numai sus. Știam că eram în ofsaid, dar speram ca Miron să fi intrat mai repede în careu.

Este un rezultat echitabil pentru că și ei au avut o mulțime de ocazii. Sincer să vă zic, nu m-am simțit foarte bine. Am fost bine toată săptămâna, dar la meci nu m-am simțit în apele mele”, a spus Denis Alibec, conform Digi Sport, după remiza dintre Farul și FC Botoșani.

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Ce mesaj i-a transmis Denis Alibec lui Iustin Doicaru după transferul în Turcia

Denis Alibec a dezvăluit și ce i-a spus fostului său coechipier, Iustin Doicaru, care a părăsit-o pe Farul în această săptămână pentru a semna cu gruparea turcă Rizespor. „Am vorbit cu Doicaru după transfer, i-am urat succes. Sunt sigur că va face față acolo. Normal că este o pierdere, era unul dintre cei mai în formă jucători de la noi”, a spus atacantul.

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Transferul lui Doicaru la Rizespor a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Tânărul fotbalist a debutat sâmbătă la Rizespor, în meciul pe care echipa sa l-a câștigat cu 2-1 pe terenul formației pregătite de Mirel Rădoi, Gaziantep. Iustin Doicaru a fost introdus pe teren în minutul 89 al întâlnirii.

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