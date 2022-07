Denis Alibec recunoaște că și el s-a gândit la retragerea de la națională: “De ce să mint? Mi-a trecut prin cap”. De ce s-a răzgândit

La 31 de ani, Denis Alibec își dorește să continue la echipa națională. Și, da, din păcate, este o știre o astfel de poziție, într-un moment în care reprezentativa, sub comanda lui Edi Iordănescu, trece prin momente delicate. Nu doar prin prisma rezultatelor, ci și al deschiderii pe care jucătorii din vechiul nucleu o au pentru a răspunde convocărilor.

”Sunt acolo de dinainte de 20 de ani. Nu pot șterge asta”, spune Denis Alibec

Alin Toșca a spus deja adio prezențelor la echipa națională. Și Vlad Chiricheș sau Alexandru Maxim au avut acest gând, dar, ulterior, au revenit la sentimente mai bune.

Nu este, se pare, și cazul lui Alexandru Mitriță. Despre care se spune că a anunțat deja staff-ul selecționerului că nu va mai da curs convocărilor.

”Eu nu concep așa ceva. Au fost momente când nu jucam în Anglia, am avut probleme cu permisul de muncă, și sufeream foarte tare pentru că pierdeam echipa națională.

În ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, Mitriță n-a mai fost în lot. Probabil că s-a întâmplat ceva (n.r. – între Mitriță și selecționerul Edi Iordănescu), altfel nu pot înțelege.

Dacă n-a fost ceva între părți la acțiunea asta, nu văd un lucru pozitiv pentru un jucător ca Mitriță, care își dorește să facă performanță, să renunțe la echipa națională. Nu l-am înțeles nici pe Radu Ștefan”, , la DigiSport.

Lista pare însă să fie mai lungă. Într-un interviu amplu publicat în , Denis Alibec a fost chestionat, firesc, și pe marginea subiectului legat de prezența la națională.

Și, , a recunoscut că și el s-a gândit la retragere. Dar a renunțat la idee. ”Da, de ce să mint? Mi-a trecut prin cap, tocmai pentru a scăpa de o presiune în plus.

Apoi am stat, m-am gândit mai mult, n-aș renunța la națională niciodată. Știi de ce? Sunt acolo de dinainte de 20 de ani. Nu pot șterge asta.

Deși am regretul că am strâns doar 23 de meciuri cred, parcă aș fi meritat mai mult. Așa simt eu. Sunt cam puține selecții. Am fost mereu acolo, deși mai degrabă ca o rezervă”, a spus Denis Alibec pentru .

”Să sperăm că vom reuși să ne trezim”

Denis Alibec crede că echipa națională poate mai mult, chiar dacă, în ultimele meciuri nu a arătat acest lucru. Așadar, atât putem?

”Sincer, nu cred asta. Chiar dacă asta arătăm. Părerea mea e că avem jucători buni, talentați. Poate am intrat întro pasă proastă, cu lipsă de încredere, din cauza lipsei rezultatelor.

Poate dacă am lega 2-3 victorii, altfel s-ar construi lucrurile. Oricum e, e rușinos să pierzi 0-5 la general cu Muntenegru. Să sperăm că vom reuși să ne trezim”, spune atacantul.

Și afirmă că în special jucătorii tineri sunt afectați de criticile fanilor, exprimate pe rețelele de socializare. ”În special cei tineri sunt afectați. Dar nu din cauza presei, sau nu presa în general, cât suporterii, românii în general.

Îți scriu pe Facebook, pe Instagram. Vrei, nu vrei, vezi acele mesaje și te apasă, nu ți-e totuna. Eu am reușit la un moment dat să depășesc asta, dar venind valuri de mesaje, începuseră să mă apese și pe mine.

Te încarcă, e mult negativism în România. Și aici cred că presa ar putea ajuta cumva echipa, să-i ofere încredere. Pentru că voi formați opinii”, a conchis Alibec pentru sursa citată.