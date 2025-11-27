Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec pare că nu își mai găsește locul la FCSB și s-a vorbit intens în ultimele zile despre o posibilă plecare de la campioana României în perioada de mercato din iarnă. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, revelația campionatului, nu îl vrea însă pe atacant în lotul moldovenilor.

Denis Alibec, viitor incert. Ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB

Fotbalistul adus de FCSB vara aceasta de la Farul Constanța nu a reușit să se impună. Daniel Bîrligea este titular în centrul ofensivei și, mai nou, chiar și când acesta nu joacă, Alibec prinde puține minute.

ADVERTISEMENT

Sunt multe echipe din România care ar putea avea nevoie de experiența lui Denis Alibec. Rămâne însă de văzut dacă cluburile din Superliga își permit să îi plătească salariul vârfului.

Denis Alibec nu are loc la FC Botoșani!

Valeriu Iftime a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea ca Denis Alibec să ajungă în iarnă la echipa sa. Omul de afaceri a spus că atacantul nu se mulează pe filosofia clubului, întrucât nu mai are lucruri de demonstrat în fotbalul din România.

ADVERTISEMENT

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare. Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

De ce Ongenda joacă bine doar la FC Botoșani? Răspunsul lui Valeriu Iftime, omul care l-a adus pe francez în România

Mai mult, patronul clubului a comparat situația lui Denis Alibec cu cea a lui Ongenda. , însă în continuare rămâne extrem de motivat să își ajute echipa, deși a ajuns la 30 de ani.

„Ongenda este jucătorul meu special. E un talent desăvârșit. El a ratat multe momente din viață și acum joacă fotbal din plăcere. Are mult respect pentru toată lumea. Eu nu vorbesc cu el la telefon. De fiecare dată când mă văd cu el ne îmbrățișăm. Are starea asta cerească. E o chestie de filosofie”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT