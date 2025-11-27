Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”

Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, a fost refuzat de patronul unei echipe din Superliga României. Verdict despre vârful campioanei. “Nu e vorba de bani, ci de atitudine”
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 09:30
Denis Alibec refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga Nai ce sa faci cu el
EXCLUSIV FANATIK
I SE INCHID TOATE USILE in Romania! Denis Alibec, REFUZAT de REVELATIA SEZONULUI din SuperLiga
ADVERTISEMENT

Denis Alibec pare că nu își mai găsește locul la FCSB și s-a vorbit intens în ultimele zile despre o posibilă plecare de la campioana României în perioada de mercato din iarnă. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, revelația campionatului, nu îl vrea însă pe atacant în lotul moldovenilor.

Denis Alibec, viitor incert. Ce se întâmplă cu atacantul de la FCSB

Fotbalistul adus de FCSB vara aceasta de la Farul Constanța nu a reușit să se impună. Daniel Bîrligea este titular în centrul ofensivei și, mai nou, chiar și când acesta nu joacă, Alibec prinde puține minute.

ADVERTISEMENT

E posibil ca în iarnă Gigi Becali să renunțe la serviciile atacantului. Sunt multe echipe din România care ar putea avea nevoie de experiența lui Denis Alibec. Rămâne însă de văzut dacă cluburile din Superliga își permit să îi plătească salariul vârfului.

Denis Alibec nu are loc la FC Botoșani!

Valeriu Iftime a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre posibilitatea ca Denis Alibec să ajungă în iarnă la echipa sa. Omul de afaceri a spus că atacantul nu se mulează pe filosofia clubului, întrucât nu mai are lucruri de demonstrat în fotbalul din România.

ADVERTISEMENT
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o...
Digi24.ro
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare. Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a spus Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Digisport.ro
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători

De ce Ongenda joacă bine doar la FC Botoșani? Răspunsul lui Valeriu Iftime, omul care l-a adus pe francez în România

Mai mult, patronul clubului a comparat situația lui Denis Alibec cu cea a lui Ongenda. Fotbalistul francez a arătat în repetate rânduri că are multă calitate, însă în continuare rămâne extrem de motivat să își ajute echipa, deși a ajuns la 30 de ani.

„Ongenda este jucătorul meu special. E un talent desăvârșit. El a ratat multe momente din viață și acum joacă fotbal din plăcere. Are mult respect pentru toată lumea. Eu nu vorbesc cu el la telefon. De fiecare dată când mă văd cu el ne îmbrățișăm. Are starea asta cerească. E o chestie de filosofie”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

I SE INCHID TOATE USILE in Romania! Denis Alibec, REFUZAT de REVELATIA SEZONULUI din SuperLiga

Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut...
Fanatik
Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut sau Lixandru. „Dacă FCSB vrea să prindă play-off-ul…”. Misterul Tavi Popescu, lămurit!
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali...
Fanatik
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB: „E o înțelegere cu Gigi”. Exclusiv
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească...
Fanatik
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul atacant al Stelei dezvăluie că Emeric Ienei nu l-a avut la suflet:...
iamsport.ro
Fostul atacant al Stelei dezvăluie că Emeric Ienei nu l-a avut la suflet: ”Așa am simțit”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!