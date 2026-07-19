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Denis Alibec, remarcă spumoasă înaintea duelului cu Alibek Aliev: ”O să-l rog să-și schimbe numele”

Denis Alibec (35 de ani) și Alibek Aliev (29 de ani) vor fi adversari în prima etapă a noului sezon al SuperLigii. Cum vede atacantul Farului acest duel cu U Cluj.
Traian Terzian
19.07.2026 | 14:01
Denis Alibec remarca spumoasa inaintea duelului cu Alibek Aliev O sal rog sasi schimbe numele
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Denis Alibec i-a cerut, în glumă, lui Alibek Aliev să-și schimbe numele Foto: colaj Fanatik
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Veteranul din lotul ”marinarilor” a susținut o conferință de presă înaintea duelului U Cluj – Farul, din runda inaugurală a SuperLigii. Denis Alibec a glumit pe seama întâlnirii cu Alibek Aliev, noul atacant al ”șepcilor roșii”.

Denis Alibec, duel cu tizul Alibek Aliev

În spirit de glumă, internaționalul român a anunțat că-i va cere fotbalistului suedez cu origini în Rusia, care și-a trecut pe tricou prenumele Alibek, să facă o schimbare pentru a nu fi confundați la meciul direct.

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”O să-l rog să-și schimbe numele, să și-l pună pe celălalt pentru că ne încurcă lumea. Ar trebui Alibec II, pentru că el e mai tânăr”, a declarat Denis Alibec, care apoi a trecut la lucruri serioase și a vorbit de jocul de pe Cluj Arena.

”Cred că va fi un an bun, ne-am pregătit foarte bine. Cred că am arătat acest lucru în amicalul cu Dinamo. Sperăm să o ținem tot așa și să începem cu un succes anul ăsta”, a spus atacantul Farului, care a fost prezent și la prezentarea noului echipament.

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Cu cine l-a asemănat pe Neluțu Sabău

Atacantul ”marinarilor” a mărturisit că noul antrenor Ioan Ovidiu Sabău se aseamănă foarte mult cu Gică Hagi, fostul manager al echipei, și a precizat că obiectivul pentru acest sezon este accederea în play-off.

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”Cu siguranță este o schimbare cu domnul Sabău. Se aseamănă foarte mult cu Gică Hagi și suntem obișnuiți cu acest tip de antrenor. Ne simțim bine, suntem optimiști și cred că vom face un an bun.

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Obiectivul e calificarea în play-off, ca în fiecare an, mai ales că în ultimii doi ani nu am arătat bine. Trebuie să demonstrăm că a fost o întâmplare și să fim toți împreună”, a afirmat Denis Alibec.

U Cluj, cu moralul la pământ înaintea jocului cu Farul

După un sezon în care s-a salvat de la retrograde in extremis, după un baraj împotriva Chindiei Târgoviște, Farul începe noua stagiune în deplasare cu U Cluj. Partida se va disputa duminică, 19 iulie, de la ora 17:00.

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”Marinarii” vor încerca să profite de faptul că U Cluj a jucat trei partide în ultimele zece zile și există o stare de oboseală, dar și una de frustrare pentru că au pierdut Supercupa României și au fost eliminați din Europa League, de fiecare dată la lovituri de departajare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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