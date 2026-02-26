Denis Alibec, replică devastatoare pentru Gigi Becali, înaintea meciurilor decisive pentru play-off: „Să cumpere toată Liga 1!”. Mesajul lui Ianis Zicu, criticat și el de patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, atacantul cedat în această iarnă de FCSB la Farul Constanța, a avut un mesaj acid la adresa lui Gigi Becali, după declarațiile din ultima vreme ale patronului campioanei României. Fotbalistul spune că nu bagă deloc în seamă ce spune omul de afaceri la televizor.

Replică devastatoare pentru Gigi Becali! Denis Alibec rupe tăcerea după plecarea de la FCSB

FCSB nu a făcut o mare afacere cu transferul lui Denis Alibec. În vară, campioana României îl aducea de la Farul pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, atacantul de bază al roș-albaștrilor. Totuși, Alibec nu s-a adaptat și a fost lăsat să plece înapoi la Ovidiu.

Mai mult, Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că nu a fost mulțumit de randamentul dat de fotbalist, iar în momentul în care l-a cedat la Farul , lucru care, până acum, s-a și întâmplat. Vârful a avut evoluții foarte bune în tricoul „marinarilor”.

Scandal înainte de play-off! Alibec, replică dură pentru Gigi Becali

Denis Alibec nu i-a rămas dator lui Gigi Becali a avut un mesaj tăios la conferința de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj din Superligă. O eventuală victorie a echipei din Ovidiu ar putea să o ajute indirect pe FCSB, însă Alibec spune că nu are asta în cap și că vrea doar să își ajute actuala echipă.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic? Eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a declarat Denis Alibec la conferința de presă.

Ianis Zicu a intervenit. Ce a spus antrenorul de la Farul

Și Ianis Zicu, antrenorul celor de la Farul, a spus câteva cuvinte despre acest subiect. Declarațiile lui Gigi Becali, care l-a criticat în mod constant și pe tehnician, par să nu le fi picat deloc bine constănțenilor. Echipa de la malul mării nu mai are șanse la play-off, însă poate influența lupta pentru top 6.

„Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.

Ce a spus, de fapt, Gigi Becali despre Denis Alibec și Ianis Zicu

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Farul Constanța și i-a criticat pe Denis Alibec și Ianis Zicu, după ce echipa de la malul mării a fost învinsă cu 0-1 de FC Argeș. Omul de afaceri a spus că atacantul a făcut un meci foarte slab, iar antrenorul formației din Ovidiu a greșit schimbările.

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar? A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.