Denis Alibec s-a hotărât! Ce va face atacantul Farului, după ce Becali a anunțat că îl vrea la FCSB: “Știți cum e domnul Gigi”

, iar Denis Alibec a contribuit decisiv la obținerea acestui rezultat. Atacantul pregătit de Gică Hagi a vorbit și despre posibilitatea unui transfer la gruparea roș-albastră, acolo unde este dorit din nou de finanțatorul Gigi Becali.

Denis Alibec s-a decis! Atacantul Farului știe ce va face, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l transfere la FCSB

Gigi Becali, patronul campioanei en-titre a SuperLigii României, și-a exprimat interesul pentru fotbalistul Farului, Denis Alibec, cu scopul de a întări compartimentul ofensiv în iarnă și de a crea o concurență pe postul de vârf de atac.

Atacantul român a dezvăluit, la finalul partidei disputate la Ovidiu, , că nu se pune problema de o revenire la FCSB în următoarea perioadă de mercato.

“Pe mine nu m-a căutat nimeni, știți cum e domnul Gigi, când joacă împotriva cuiva, mai aruncă o vorbă d-asta.

Nu știu, am avut și în vară (n.r. – ofertă de la FCSB), dar am venit aici. Aici este casa mea și voi continua aici”, a precizat Alibec, la flash-interviu.

Internaționalul român a făcut și o scurtă analiză a jocului prestat de echipa sa, din care a scos în evidență faptul că victoria trebuia să le revină, în cele din urmă, constănțenilor.

“Meritam să câștigăm, eu zic că am controlat meciul per total. S-a văzut că am jucat cu o echipă mare, dar și ei sunt obosiți, au jucat după atâtea meciuri, dar meritam să câștigăm.

Am avut prima ocazie în minutul 2-3, altfel era meciul dacă intra mingea atunci. Asta a fost să fie. Cred că am o întindere, ruptură, vom vedea”, a mai spus Denis Alibec, care s-a ales și cu o accidentare ce-i poate îngrijora pe cei de la Farul.

Denis Alibec nu este străin de FCSB. A mai evoluat pentru roș-albaștri în urmă cu mai bine de 6 ani

Denis Alibec a mai avut o experiență la FCSB în trecut. Fotbalistul român a fost legitimat la formația roș-albastră între ianuarie 2017 și iulie 2018, perioadă în care a bifat 42 de apariții în meciurile oficiale, 12 goluri înscrise și 10 pase decisive oferite.

Prestațiile sale de la acea vreme nu l-au convins pe Gigi Becali, astfel că Alibec s-a întors la Astra Giurgiu, echipă care avea să-și anunțe ulterior falimentul și implicit dispariția din fotbalul românesc.

În stagiunea actuală a campionatului intern, jucătorul în vârstă de 33 de ani a marcat de 5 ori și a reușit 2 assist-uri, performanțe care l-au readus în atenția latifundiarului din Pipera.