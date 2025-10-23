Sport
Denis Alibec s-a împăcat cu galeria FCSB! Gestul făcut de atacant la finalul meciului cu Bologna. Video

Finalul meciului dintre FCSB şi Bologna a adus împăcarea dintre Denis Alibec şi galeria FCSB. Ce gest a făcut atacantul în faţa Peluzei Nord după înfrângerea din Europa League.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
23.10.2025 | 22:06
SPECIAL FANATIK
FCSB a pierdut cu 1-2 confruntarea cu Bologna, din a treia etapă a Europa League. Campioana României a avut un start dezastruos de meci, fiind condusă cu 0-2 încă din minutul 12. Bîrligea a redus din handicap, dar roş-albaştrii nu au mai putut egala, în ciuda ocaziilor avute.

La final, Denis Alibec s-a împăcat cu galeria roş-albaştrilor după incidentele din meciul cu Metaloglobus. Atacantul şi-a cerut scuze în faţa suporterilor şi a fost aplaudat la final de cei din Peluza Nord:

„Denis si-a cerut scuze și de azi îl vom susține„, a fost mesajul lui Gheorghe Mustaţă. Apoi, fotbalistul s-a dus la fanii din Peluza Nord şi a primit o eşarfă cu FCSB, pe care a pus-o la gât, aplaudându-i pe fani.

După meciul pierdut de FCSB cu Metaloglobus, între Denis Alibec şi fanii din Peluza Nord a izbucnit un conflict. Suporterii l-au înjurat pe atacant, care s-a dus ameninţător către ei, spunând: „Ce aveţi cu mine? Am jucat doar 10 minute”.

Mai mult, Gheorghe Mustaţă a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Denis Alibec i-a înjurat pe fani şi va fi iertat doar dacă îşi va cere scuze înaintea meciului cu Bologna, ceea ce s-a şi întâmplat:

„Dacă ai atitudinea asta cu suporterii și înjuri, nu-ți mai spun că s-au aflat și înjurăturile care le-a dat la vestiar. Ne înjurat numai de morți și de toate alea. Și e urât comportamentul ăsta și nu-l văd bine.

Nu l-a înjurat nimeni. Eu eram acolo. Toată lumea a zis ce joci după chestia cu rușine să vă fie. El a venit cu atitudine, ce vreți bă să fac eu în 7 minute, tot cu gesturile lui de dat din mână, după care el a vorbit, nu pot să vă spun ce a zis, că nu e normal să reproduc ce a zis el”, a spus Gheorghe Mustață.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
