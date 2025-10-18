Sport

Denis Alibec, scandal cu suporterii FCSB-ului după înfrângerea cu Metaloglobus! „Ce aveți cu mine?”. Video

Denis Alibec a intrat într-un conflict verbal cu fanii celor de la FCSB după ce campioana a suferit un eșec incredibil, 1-2 contra nou-promovatei Metaloglobus.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
18.10.2025 | 23:23
Denis Alibec scandal cu suporterii FCSBului dupa infrangerea cu Metaloglobus Ce aveti cu mine Video
ULTIMA ORĂ
Denis Alibec a intrat într-un conflict cu fanii FCSB-ului după eșecul incredibil cu Metaloglobus. FOTO: Sport Pictures

FCSB s-a făcut de râs la Clinceni, fiind învinsă cu 2-1 de nou-promovata Metaloglobus București, formație care nu obținuse nicio victorie până acum în acest sezon. La final, suporterii campioanei au fost extrem de frustrați la adresa jucătorilor, iar Denis Alibec a intrat într-un conflict cu cei din tribună.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, conflict cu suporterii FCSB-ului!

La finalul partidei Metaloglobus – FCSB 2-1, jucătorii campioanei s-au dus la galerie pentru a-i saluta pe fani, care erau extrem de furioși după rezultatul înregistrat la Clinceni. Denis Alibec s-a numărat printre fotbaliștii contestați, iar experimentatul atacant nu s-a lăsat mai prejos și a intrat într-un conflict verbal cu galeria.

Atacantul a înjurat și a gesticulat, fiind ținut de coechipieri. „Ce aveți cu mine?” a fost întrebarea lui Alibec către suporteri, iar internaționalul român a semnalat faptul că a jucat doar 10 minute în duelul de la Clinceni. Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 79, în locul lui Darius Olaru, dar nu a avut un impact semnificativ.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, conflict cu suporterii după Metaloglobus - FCSB 2-1

Florin Tănase, mesaj pentru fani

Florin Tănase a marcat unicul gol al FCSB-ului în partida cu Metaloglobus, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată în prima repriză după un fault comis de Irimia asupra lui Bîrligea. Oaspeții aveau să întoarcă rezultatul în partea secundă, după reușitele semnate de Desley Ubbink și Dragoș Huiban.

La final, golgheterul celor de la FCSB a încercat să poarte un dialog mai calm cu fanii, care adresau în continuare cuvinte dure jucătorilor. „Tot noi o scoatem la capăt!”, a fost mesajul lui Florin Tănase pentru suporterii campioanei. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, i-a criticat dur pe jucători la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Florin Tănase, dialog cu suporterii după Metaloglobus - FCSB 2-1

Ce urmează pentru FCSB după dezastrul cu Metaloglobus

FCSB a rămas pe locul 12 după eșecul uluitor suferit contra lui Metaloglobus, însă ar putea fi depășită de Hermannstadt înainte de finalul etapei 13, în cazul în care sibienii se vor impune în duelul de luni contra penultimei clasate Csikszereda.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

Campioana trebuie să se regrupeze rapid după această înfrângere, deoarece joi, de la ora 19:45, va disputa un meci extrem de important în Europa League. La București va sosi câștigătoarea Cupei Italiei, Bologna, grupare care în sezonul trecut a evoluat în faza ligii din UEFA Champions League.

4,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Bologna din Europa League.
Pintilii și Charalambous i-au prezentat demisia lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului după Metaloglobus...
Fanatik
Pintilii și Charalambous i-au prezentat demisia lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului după Metaloglobus – FCSB 2-1
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Campioana s-a făcut de râs la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Campioana s-a făcut de râs la Clinceni! Cum arată clasamentul
România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur...
Fanatik
România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur atât la masculin, cât şi la feminin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Mihai Pintilii, răpus de umilință. Imaginile neputinței și deznădejdii pe banca FCSB, după...
iamsport.ro
Mihai Pintilii, răpus de umilință. Imaginile neputinței și deznădejdii pe banca FCSB, după eșecul cu Metaloglobus
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!