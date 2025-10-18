Denis Alibec, scandal cu suporterii FCSB-ului după înfrângerea cu Metaloglobus! „Ce aveți cu mine?”. Video

, formație care nu obținuse nicio victorie până acum în acest sezon. La final, suporterii campioanei au fost extrem de frustrați la adresa jucătorilor, iar Denis Alibec a intrat într-un conflict cu cei din tribună.

Denis Alibec, conflict cu suporterii FCSB-ului!

La finalul partidei Metaloglobus – FCSB 2-1, jucătorii campioanei s-au dus la galerie pentru a-i saluta pe fani, care erau extrem de furioși după rezultatul înregistrat la Clinceni. Denis Alibec s-a numărat printre fotbaliștii contestați, iar experimentatul atacant nu s-a lăsat mai prejos și a intrat într-un conflict verbal cu galeria.

Atacantul a înjurat și a gesticulat, fiind ținut de coechipieri. „Ce aveți cu mine?” a fost întrebarea lui Alibec către suporteri, iar internaționalul român a semnalat faptul că a jucat doar 10 minute în duelul de la Clinceni. Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 79, în locul lui Darius Olaru, dar nu a avut un impact semnificativ.

Denis Alibec, conflict cu suporterii după Metaloglobus - FCSB 2-1

Florin Tănase, mesaj pentru fani

Florin Tănase a marcat unicul gol al FCSB-ului în partida cu Metaloglobus, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată în prima repriză după un fault comis de Irimia asupra lui Bîrligea. Oaspeții aveau să întoarcă rezultatul în partea secundă, după reușitele semnate de Desley Ubbink și Dragoș Huiban.

La final, golgheterul celor de la FCSB a încercat să poarte un dialog mai calm cu fanii, care adresau în continuare cuvinte dure jucătorilor. „Tot noi o scoatem la capăt!”, a fost mesajul lui Florin Tănase pentru suporterii campioanei. .

Florin Tănase, dialog cu suporterii după Metaloglobus - FCSB 2-1

Ce urmează pentru FCSB după dezastrul cu Metaloglobus

FCSB a rămas pe locul 12 după eșecul uluitor suferit contra lui Metaloglobus, însă ar putea fi depășită de Hermannstadt înainte de finalul etapei 13, în cazul în care sibienii se vor impune în duelul de luni contra penultimei clasate Csikszereda.

Campioana trebuie să se regrupeze rapid după această înfrângere, deoarece joi, de la ora 19:45, va disputa un meci extrem de important în Europa League. La București va sosi câștigătoarea Cupei Italiei, Bologna, grupare care în sezonul trecut a evoluat în faza ligii din UEFA Champions League.