Denis Alibec, scandal din cauza VAR-ului la Chindia – Farul 1-1: ”E bătaie de joc să stai zece minute pentru o fază”

În minutul 82, partida a fost întreruptă o perioadă lungă de timp pentru că , iar ”centralul” nu a putut lua o decizie într-o fază de potențial penalty.

VAR-ul l-a scos din sărite pe Denis Alibec la Chindia – Farul 1-1

La finalul întâlnirii Chindia – Farul 1-1, din etapa a 18-a din SuperLiga, atacantul Denis Alibec a izbucnit nervos la adresa VAR-ului, considerând că sistemul este o bătaie de joc în România și din cauza acestuia s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

”Un meci foarte greu. Cred că meritam să câştigăm acest meci. Ne pare rău că nu am reuşit. Cât despre VAR, nu înţeleg, e bătaie de joc! Să stai zece minute pentru o fază. Să îţi aduci telefonul din vestiar să te uiţi pe el… Stai zece minute degeaba, te scoate din ritm.

Am făcut şi întindere după pauza asta, am făcut un sprint şi am simţit ceva la coapsă. Dar aşa e România. Mâine o să fac examen medical şi voi vedea dacă am vreo problemă. Nu o să plec nicăieri de la Farul, am venit la Constanţa, sunt acasă, mă simt bine aici”, a declarat Alibec.

ADVERTISEMENT

Hagi, avertisment pentru jucătorii săi

În ciuda faptului că , antrenorul Gică Hagi s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, dar a tras și un semnal de alarmă: ”Din păcate, nu am gestionat bine meciul la 1-0. Probabil n-am fost nici eu inspirat cu schimbările, așa cum alteori am fost.

Suntem două echipe în formă, nu m-a surprins Chindia. Cred că echipa e mult mai verticală cu Toni, atacă spațiile, caută golul. Orice echipă căreia îi oferi timp și spațiu să gândească devine foarte bună. Nu am fost inspirați cu mingile recuperate. Am recuperat mingi bune, dar nu am făcut ce trebuia apoi.

ADVERTISEMENT

Am întâlnit un adversar bun, toate meciurile din SuperLiga sunt foarte grele. Nu suntem dintr-o dată invincibili, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim. Încep meciurile tari, sper să jucăm foarte bine. Jucătorii trebuie să fie concentrați la ce au de făcut până în iarnă, apoi vom vedea.

Suntem fericiți, într-un moment foarte bun, excelent, dar trebuie să rămânem concentrați. Vin meciurile tari, trebuie să facem puncte, să avem pretenții, să ne dorim să rămânem sus. Trebuie să fii motivat, să ai jucători ambițioși, să joci fotbalul tău, să fii convins de ce faci.

ADVERTISEMENT

”Mazilu m-a convins să-i ofer șanse, a dat gol în Cupă și ați văzut ce calitate are. Astăzi nu a fost așa fin, dar e OK. Alexi Pitu e în formă foarte bună, inspirat. Poate juca și mai bine, dar mă bucur pentru el. Nu am văzut faza de la penalty, nu știu. N-am cum să vorbesc despre ceva ce n-am văzut. Arbitrul mi-a zis că e penalty, atât”.