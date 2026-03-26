Denis Alibec, scenariu perfect pentru Turcia – România: ”Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”. Cine dă golurile

Denis Alibec, în vârstă de 35 de ani, s-a arătat optimist înaintea partidei dintre Turcia și România. Vârful de atac al Farului Constanța este sigur că selecționerul Mircea Lucescu va propune un joc ofensiv la Istanbul.

Fostul atacant al naționalei României consideră că presiunea este mult mai mare pe umerii turcilor și acest lucru se va vedea în joc. Alibec a dat un pronostic îndrăzneț, victoria ”tricolorilor” cu 2-0, și i-a ales pe Dennis Man și Radu Drăgușin ca marcatori.

”Emoții mari, pozitive. Încercăm să ne calificăm, dacă începem bine cred că avem șanse. Ei au presiunea mult mai mare decât noi, joacă acasă, nu au fost nici ei de foarte mult timp la Mondial. Am vorbit cu majoritatea, sunt încrezători și ei, presimt că vor face un meci mare. E o șansă unică pentru mulți care sunt acolo. Unii nu o să mai prindă altă campanie.

Iau ei roșu și batem noi cu 2-0. (n.r. – Cine dă golurile?) Man și Drăgușin cu capul. (n.r. – Ai încredere în Bîrligea?) Cu siguranță vom juca cu atacant, vom ataca, nu cred că mergem acolo să ne apărăm. Am încredere în toată echipa, avem jucători foarte buni, nu cred că e diferență așa mare între echipe”, a declarat Denis Alibec, la .

Cât de mult va conta atmosfera fierbinte din stadion

Întrebat dacă care va fi pe stadion poate fi un factor decisiv într-un meci la un asemenea nivel, atacantul a spus că există și această posibilitate, mai ales că turcii sunt recunoscuți pentru fanatismul lor.

”Cred că în Turcia, da. La ce am văzut acolo. Am văzut că și Salah zicea că l-au durut 3 zile urechile. Este un meci cum a fost și la EURO. Toată țara ne-a împins din spate, iar acum importanța este mult mai mare decât meciul cu Ucraina.

Toată lumea vorbește de acest meci. Te concentrezi și te antrenezi înaintea unui astfel de meci. Eu mă uit la filmulețe cu mine pe Youtube. Mă uit ce am făcut bine și încerc să repet”, a afirmat Denis Alibec.

Câți suporterii români vor fi la duelul cu Turcia

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajul pentru Cupa Mondială, se va desfășura joi, 26 martie, de la ora 19:00. Pentru acest joc, fanii români au primit 2.130 de bilete, însă organizatorii se așteaptă ca pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul să fie între 3.000 și 6.000 de susținători ai ”tricolorilor”.

, la inelul superior, iar zona este securizată cu un geam foarte gros, care să împiedice aruncarea de obiecte în teren sau înspre spectatorii aflați la nivelul inferior.

Mai mult, va exista o zonă tampon, unde fanii români vor fi păziți de stewarzi și de forțe de ordine. Totul pentru a nu exista incidente cu suporterii turci și astfel întâlnirea să se desfășoare fără evenimente neplăcute.