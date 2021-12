Denis Alibec a fost reprimit în lotul lui CFR Cluj după 3 zile: „Și-a prezentat scuze”

Atacantul echipei CFR Cluj de către antrenorul Dan Petrescu, după un gest de indisciplină pe care l-a comis în timpul partidei cu Academica Clinceni, câștigată de ardeleni cu 2-0.

Denis Alibec și-a asumat greșeala pe care a făcut-o în meciul CFR Cluj – Academica Clinceni

Mai precis, în minutul 70 al partidei care a avut loc, luni, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în etapa a 17-a a Ligii 1, Denis Alibec a plecat de pe banca de rezerve fără să ceară permisiunea antrenorului Dan Petrescu.

„Alibec și-a asumat că a greșit și și-a cerut scuze față de Dan Petrescu. Va fi primit înapoi în programul echipei. Acum, depinde de el și de cum se va comporta la antrenamente. În funcție de asta, va juca sau nu”, a declarat Marius Bilașco, directorul sportiv al lui CFR Cluj, la

Dan Petrescu aștepta, vineri la prânz, scuzele lui Denis Alibec

Vineri la prânz, Dan Petrescu a vorbit despre situația atacantului, într-o conferință de presă care a precedat meciul pe care campioana îl susține sâmbătă, în deplasare, cu Chindia Târgoviște.

„A fost o decizie a clubului. Priviți cazurile Debeljuh, Omrani, băieții când greșesc, își cer scuze și vin înapoi. Dacă își va cere scuze, va fi reprimit și totul va fi normal, ca înainte. Mai sunt 5 jocuri, el e încă sub contract.

Dacă dorește să joace, e binevenit. Dacă nu, e decizia lui”, a afirmat tehnicianul liderului Ligii 1.

Denis Alibec a părăsit banca de rezerve deoarece avea nevoie la toaletă

Atacantul a avut și o explicație pentru plecarea lui de pa banca de rezerve, în timpul meciului cu Academica Clinceni. „Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen.

Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă. Nu a fost nimic”, a declarat Denis Alibec, pentru ProSport.

Conducerea clubului era de partea lui Dan Petrescu în conflictul cu Denis Alibec

Miercuri, președintele campioanei, Cristian Balaj, a dezvăluit că și a lăsat să se înțeleagă că fotbalistul ar putea părăsi gruparea feroviară în această iarnă.

„Indiferent de numele jucătorilor, indiferent de valoarea lui, atunci când comite acte de indisciplină, antrenorul împreună cu conducerea iau decizii și reacționează.

Eu i-am comunicat decizia luată de antrenor. Nu a fost bucuros, probabil că se aștepta. Eu susțin antrenorul și sunt adeptul unui regulament care trebuie să fie respectat chiar dacă nu e bun, decât să avem un regulament bun care să nu fie respectat.

Nu s-a întâmplat ceva foarte grav doar că toleranța este zero în astfel de cazuri și jucătorii, indiferent de numele lor trebuie să se pregătească să fie concentrați la antrenamente, să respecte antrenorul.

Orice este posibil în acest moment (n.r. – vis-a-vis de posibila plecare a lui Denis Alibec în această iarnă). Noi construim viitoarea echipă, din iarnă încolo, împreună cu antrenorul Dan Petrescu”, a declarat președintele ardelenilor, Cristian Balaj, într-o intervenție la Digisport.