Denis Alibec se gândește la retragere: „Când te ia ceva, parcă te iau toate. Uite, cum este acum”

, însă până în acest moment nu a reușit să ajute prea mult campioana României. Internaționalul român a adunat doar 164 de minute în acest sezon în toate competițiile, iar accidentările l-au dus cu gândul la momentul retragerii.

ADVERTISEMENT

Se gândește Denis Alibec la retragere? Ce a spus atacantul lui FCSB despre accidentările ce l-au măcinat de la revenirea sa în tricoul „roș-albastru”

Deși spunea că nu va mai reveni la FCSB, Denis Alibec și-a călcat pe orgoliu și a acceptat oferta lui Gigi Becali de a mai juca încă o dată pentru „roș-albaștrii”. Din cauza accidentărilor și a formei fizice slabe, și a recunoscut că de fiecare dată când întâmpină probleme medicale se gândește, involuntar, la momentul retragerii:

„(n.r. – Te gândești la momentul retragerii?) Mă gândesc, mai ales când mă accidentez. Uite, cum este acum. Nu mai avusesem accidentări de vreo patru ani și mă simțeam foarte bine. Dar când te ia ceva, parcă te iau toate, nu știu cum să zic … Dar eu zic că mai am de jucat.

ADVERTISEMENT

Trebuie să am grijă de mine, să mă pregătesc bine, să am grijă ce mănânc, cum mă antrenez și cred că voi juca până la 40 de ani. Mă apuc eu de ceva la mini-fotbal, văd eu, nu mă las. (n.r. – Ieși din fotbal după retragere?) Nu, probabil voi deveni antrenor. O să mă bag la școală și voi încerca să devin antrenor”, a spus Denis Alibec, conform .

Denis Alibec are competiție serioasă pe post

Dacă în urmă cu câțiva ani FCSB suferea pe postul de număr „9”, în acest moment campioana României are trei fotbaliști foarte buni pentru această poziție. Pe lângă Daniel Bîrligea, care a avut un prim sezon de excepție pentru campioana României,

ADVERTISEMENT

Senegalezul a jucat de multe ori în bandă pentru ”U” Cluj, însă patronul FCSB l-a adus la echipă pentru a avea mai multe variante de vârf de atac, iar Denis Alibec trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a putea prinde minutele pe care și le dorește pe teren.