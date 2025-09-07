Denis Alibec și-a recunoscut slăbiciunea! Care este viciul ce i-a tras în jos cariera: „Chiar și acum o mai fac!”

Aflat în ultimii săi ani de carieră, Denis Alibec și-a recunoscut slăbiciunea. Fotbalistul campioanei României este conștient că ar fi putut să ajungă mult mai sus în carieră dacă ar fi avut o viață mult mai disciplinată.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, la momentul adevărului! Care este viciul ce l-a tras în jos pe internaționalul român

în momentul în care tânărul Denis Alibec debuta în Serie A pentru gigantul Inter Milano. Ajuns la 34 de ani, fotbalistul trecut pe la Astra Giurgu, Farul Constanța și CFR Cluj nu se poate lăuda cu performanțe mari în afara României, însă nici nu se poate spune despre el că nu a avut o carieră foarte bună în campionatul intern.

Alibec a dezvăluit care este viciul ce i-a tras cariera în jos, însă care îl calmează și îl ajută să treacă peste probleme: „Probabil jucatul pe calculator. Asta cred. Poate eram mai sus acum, dacă nu mă jucam. Dar acolo îmi găseam eu liniștea, să zic așa.

ADVERTISEMENT

Când veneam de la antrenament sau de la meci sau când aveam o problemă, mă jucam puțin și uitam de toate problemele. Mă mai joc și acum, dar mai puțin (râde)”, a recunoscut Denis Alibec, conform

Lui Denis Alibec i s-a creat o imagine de „Bad Boy”! Ce spune despre toate atacurile din presă

, de-a lungul timpului au apărut mai multe materiale ce îl acuzau pe Alibec și de alte vicii, mult mai rele pentru un fotbalist. Despre atacantul de 34 de ani s-a scris în repetate rânduri că fumează în vestiar, consumă alcool, își pierde nopțile în cluburi și are probleme cu kilogramele, însă el a ținut să dezmintă aceste zvonuri:

ADVERTISEMENT

„Mereu am fost vânat de presă. Mai ales cu multe minciuni, să spun așa. Episodul EURO 2016, când s-a spus că am fumat în vestiar, dar nu este adevărat. Subiectul cu kilogramele, iar, care nu a fost mereu adevărat.

ADVERTISEMENT

Cu alcoolul … eu nu beau alcool! Cu ieșitul în cluburi, la fel, eu nu prea ies, ies foarte rar. Mi s-a creat așa, o imagine care nu este deloc adevărată”, a mai declarat Alibec, conform sursei citate anterior.