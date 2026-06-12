Sport

Denis Alibec și Anca Surdu, lună de miere în paradis. Suma exorbitantă pentru vacanța în cea mai scumpă stațiune a Sardiniei. Foto

La doar câteva zile după ce și-au unit destinele, Denis Alibec și Anca Surdu au plecat într-o vacanță de vis în Sardinia, într-una dintre cele mai exclusiviste destinații din Italia
Cristian Măciucă
12.06.2026 | 08:45
Denis Alibec si Anca Surdu luna de miere in paradis Suma exorbitanta pentru vacanta in cea mai scumpa statiune a Sardiniei Foto
SPECIAL FANATIK
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Denis Alibec și Anca Surdu, lună de miere în paradis. Suma exorbitantă pentru vacanța în cea mai scumpă stațiune a Sardiniei. FOTO: Fanatik, colaj Instagram
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Denis Alibec (35 de ani) și Anca Surdu (35 de ani) au ales să sărbătorească începutul vieții de familie în paradis. Proaspăt căsătoriți, cei doi au plecat în Sardinia, una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa, preferată de vedete, oameni de afaceri și milionari din întreaga lume.

Denis Alibec și Anca Surdu, vacanță de 5 stele în paradisul din Porto Cervo

După ce s-au căsătorit la Cazinoul din Constanța, Denis Alibec și Anca Surdu au plecat în luna de pierde. Cei doi sportivi s-au cazat la Colonna Resort, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Porto Cervo, stațiunea considerată simbolul luxului în Sardinia.

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Complexul de cinci stele în care Denis și Anca petrec clipe de vis este situat pe malul mării și are acces la o plajă privată, centru SPA, restaurante exclusiviste și mai multe piscine cu apă sărată. Zona este frecventată în fiecare vară de superstaruri internaționale și turiști care plătesc sume uriașe pentru confort și discreție.

Costurile unei vacanțe în Colonna Resort sunt extrem de piperate. Conform tarifelor afișate pe site-ul restortului, prețul unei camere pornește de la aproximativ 500 de euro pe noapte în această perioadă. Astfel, pentru un sejur de câteva zile, nota de plată pentru cazare poate ajunge lejer la câteva mii de euro. Fără a include transportul, mesele sau alte activități.

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Porto Cervo este cea mai exclusivistă stațiune din Sardinia

Porto Cervo, stațiunea în care Denis Alibec și Anca Surdu au ales să petreacă luna de miere, este considerată perla celebrei Costa Smeralda și una dintre cele mai scumpe destinații de vacanță din Italia. Stațiunea din Sardinia este renumită pentru hotelurile luxoase, portul plin de iahturi scumpe și restaurantele frecventate de cei mai bogați oameni ai planetei. În plin sezon, prețurile din această zonă a Italiei sunt comparabile cu cele din Saint-Tropez, Monaco sau Mykonos.

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Denis Alibec și Anca Surdu vor fi părinți

Denis Alibec și fosta gimnastă Anca Sudu trăiesc cele mai frumoase clipe din viața lor. Pe lângă faptul că s-au căsătorit, cei doi sportivi se mai pregătesc de un capitol important. Denis și Anca urmează să devină părinți. Între timp, atacantul speră să se liniștească și pe plan profesional.

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După ce s-a salvat cu Farul de la retrogradare, la barajul cu Chindia, Denis Alibec a primit o ofertă de prelungire a contractului cu „marinarii”. Înțelegerea lui Alibec cu Farul a expirat la finalul sezonului, dar este dorit în continuare la gruparea de la malul Mării Negre, atât de conducere, cât și de noul antrenor, Ioan Ovidiu Sabău.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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