Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?

Denis Alibec și Dennis Politic nu au evoluat în ultimele săptămâni la FCSB, atacantul din cauza faptului că s-a operat fără acordul clubului, iar mijlocașul din cauza unor probleme medicale. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a vorbit despre situația celor doi fotbaliști.

Ultimele informații despre Denis Alibec și Dennis Politic

Dennis Politic a evoluat foarte puțin după transferul la FCSB, în special în ultimele luni. Fostul jucător al lui Dinamo susține că se confruntă cu o problemă de ordin medical, însă Gigi Becali a afirmat că specialiștii nu sunt de acord. „(n.r. Politic mai e la echipă?) Eu încă mai cred. Cică îl doare. Doctorii spun că el nu are nimic, el spune că îl doare”, a declarat patronul FCSB-ului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Într-o situație dificilă se află și Denis Alibec, care a decis să se opereze în noiembrie fără acordul clubului. „S-a dus, s-a operat, el zice că în două zile… Nu știu. Nu m-a mai interesat. Am fost bucuros cu meciul ăla câștigat. Am avansat, suntem aproape de play-off, a fost bine. Nu m-a mai interesat de Alibec”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, unde . Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, .

Alibec şi Politic, mari dezamăgiri la FCSB

Achiziționat de la Dinamo pentru aproape un milion de euro (plus Alexandru Musi), Dennis Politic a reușit să înscrie la debut pentru FCSB, în Supercupa României contra lui CFR Cluj, însă mai apoi a evoluat foarte puțin, fiind afectat de probleme medicale. Acesta a jucat în 22 partide, însă a strâns sub 600 de minute, reușind să marcheze 3 goluri.

Denis Alibec a jucat la rândul său foarte puțin. Afectat de o accidentare la genunchi în startul sezonului, acesta a strâns doar 13 prezențe înainte de a se opera în noiembrie. Fostul atacant al Farului a marcat un singur gol, în partida din Cupa României contra divizionarei secunde Gloria Bistrița.

