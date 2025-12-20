Denis Alibec și George Pușcaș, atacanții de titlu de la Dinamo?! Verdictul lui Giovanni Becali

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a explicat de ce nu vede cu ochi foarte buni transferurile atacanților George Pușcaș și Denis Alibec la Dinamo în pauza de iarnă.

Giovanni Becali a comentat posibilitatea venirii lui Denis Alibec și George Pușcaș la Dinamo

Giovanni Becali este convins că Dinamo se poate bate la titlu în acest sezon, însă nu vede utilitatea unui . El consideră că acesta este un atacant de același profil cu Stipe Perica.

”Dinamo dacă bate și la Arad, are pretenții și la campionat. Dacă nu pierde la Arad continuă lupta pentru câștigarea campionatului. Nu știu cu cine, cu Rapid, cu FCSB, cu Craiova, dar Dinamo rămâne acolo în primele 3.

(n.r. – Poate lua titlul?) Văd că vor să-l ia acum pe Pușcaș. E fără echipă de mult timp, din vară. Ei îl au pe Perica, e același tip, același profil de jucător. Dacă iau, iau unul care îmi dă și gol, se și întoarce, îmi face și faza defensivă, colaborează cu extremele.

Perica e puțin izolat, e singur acolo și Dinamo joacă bine până aduce mingea acolo. Jocul e construit frumos, dar nu are finalizare. Au avut finalizare cu CFR Cluj, au dat 2 goluri în 2 minute, ăla a fost meciul care i-a lansat.

Mie Soro îmi place, se vede că are școala spaniolă. Cred că o să înceapă să joace și titular. Îmi place, e un jucător bun, știe cu mingea, o ține bine la picior, e un băiat cuminte”, a declarat agentul, la .

Nici Alibec nu ar fi o soluție pentru Dinamo

Impresarul este de părere că nici Denis Alibec, care , nu ar fi cea mai bună alegere pentru Dinamo și asta din cauza faptului că atacantul este extrem de capricios.

”(n.r. – Un alt tip de atacant decât Perica ar fi Alibec) Alibec nu știu dacă… Nu că Alibec nu ar fi bun la Dinamo, ar fi extraordinar, problema ar fi comportamentul lui. Dinamo are nevoie de jucători buni, dar nu capricioși.

Alibec îți mai creează probleme când nu primește mingea. Dacă nu ar fi avut nemulțumirile astea ar fi ajuns un jucător extraordinar. La Farul mai înțeleg că erau toți puști: ‘Dă, bă, mingea, trebuia să mi-o dai mie’. Și la Steaua (n.r. – FCSB) a făcut asta și la Astra mai făcea.

El a avut și multe accidentări. Alibec dacă ar fi avut un nutriționist să-l învețe să aibă grijă de corpul lui ar fi ajuns departe. Musculatura lui era exagerată, scădea, după aia iar revenea. A făcut și el 34 de ani”, a spus Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.