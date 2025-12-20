Sport

Denis Alibec și George Pușcaș, atacanții de titlu de la Dinamo?! Verdictul lui Giovanni Becali

Dinamo ar avea nevoie de un atacant pentru a se putea bate la titlu. Cum vede Giovanni Becali posibilitatea ca Denis Alibec și George Pușcaș să semneze cu ”câinii”
Traian Terzian
20.12.2025 | 11:16
Denis Alibec si George Puscas atacantii de titlu de la Dinamo Verdictul lui Giovanni Becali
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a analizat posibilele transferuri ale lui Denis Alibec și George Pușcaș la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a explicat de ce nu vede cu ochi foarte buni transferurile atacanților George Pușcaș și Denis Alibec la Dinamo în pauza de iarnă.

Giovanni Becali a comentat posibilitatea venirii lui Denis Alibec și George Pușcaș la Dinamo

Giovanni Becali este convins că Dinamo se poate bate la titlu în acest sezon, însă nu vede utilitatea unui transfer al lui George Pușcaș. El consideră că acesta este un atacant de același profil cu Stipe Perica.

ADVERTISEMENT

”Dinamo dacă bate și la Arad, are pretenții și la campionat. Dacă nu pierde la Arad continuă lupta pentru câștigarea campionatului. Nu știu cu cine, cu Rapid, cu FCSB, cu Craiova, dar Dinamo rămâne acolo în primele 3.

(n.r. – Poate lua titlul?) Văd că vor să-l ia acum pe Pușcaș. E fără echipă de mult timp, din vară. Ei îl au pe Perica, e același tip, același profil de jucător. Dacă iau, iau unul care îmi dă și gol, se și întoarce, îmi face și faza defensivă, colaborează cu extremele.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

Perica e puțin izolat, e singur acolo și Dinamo joacă bine până aduce mingea acolo. Jocul e construit frumos, dar nu are finalizare. Au avut finalizare cu CFR Cluj, au dat 2 goluri în 2 minute, ăla a fost meciul care i-a lansat.

ADVERTISEMENT
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show....
Digisport.ro
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"

Mie Soro îmi place, se vede că are școala spaniolă. Cred că o să înceapă să joace și titular. Îmi place, e un jucător bun, știe cu mingea, o ține bine la picior, e un băiat cuminte”, a declarat agentul, la emisiunea ”Giovanni Show”.

Nici Alibec nu ar fi o soluție pentru Dinamo

Impresarul este de părere că nici Denis Alibec, care se va despărți de FCSB în această iarnă, nu ar fi cea mai bună alegere pentru Dinamo și asta din cauza faptului că atacantul este extrem de capricios.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Un alt tip de atacant decât Perica ar fi Alibec) Alibec nu știu dacă… Nu că Alibec nu ar fi bun la Dinamo, ar fi extraordinar, problema ar fi comportamentul lui. Dinamo are nevoie de jucători buni, dar nu capricioși.

Alibec îți mai creează probleme când nu primește mingea. Dacă nu ar fi avut nemulțumirile astea ar fi ajuns un jucător extraordinar. La Farul mai înțeleg că erau toți puști: ‘Dă, bă, mingea, trebuia să mi-o dai mie’. Și la Steaua (n.r. – FCSB) a făcut asta și la Astra mai făcea.

El a avut și multe accidentări. Alibec dacă ar fi avut un nutriționist să-l învețe să aibă grijă de corpul lui ar fi ajuns departe. Musculatura lui era exagerată, scădea, după aia iar revenea. A făcut și el 34 de ani”, a spus Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.

Sunt Pușcaș și Alibec soluții pentru Dinamo?

De necrezut! Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe manele ratarea calificării în primăvara...
Fanatik
De necrezut! Jucătorii Universității Craiova au sărbătorit pe manele ratarea calificării în primăvara Conference League. Video și foto
Marius Șumudică a refuzat o ofertă din SuperLiga: “E foarte greu să iei...
Fanatik
Marius Șumudică a refuzat o ofertă din SuperLiga: “E foarte greu să iei o echipă pe parcurs! Din ianuarie vreau să mă apuc de treabă”
Ilie Dobre, la un pas de moarte! A făcut preinfarct și a fost...
Fanatik
Ilie Dobre, la un pas de moarte! A făcut preinfarct și a fost operat. Prima reacție a celebrului crainic radio. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Pleacă de la Craiova! Nu s-a impus și simte nevoie unei schimbări
iamsport.ro
Pleacă de la Craiova! Nu s-a impus și simte nevoie unei schimbări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!