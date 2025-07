Denis Alibec și meciul în urma căruia s-a îndrăgostit de culorile roșu și albastru. Ce a spus despre precedenta aventură la FCSB: „Familia mea nu prea voia să mă mai întorc aici”

Revenit în această vară la FCSB, Denis Alibec este în plin proces de recuperare, ca urmare . Atacantul a povestit cum a ajuns să iubească echipa roș-albastră.

Denis Alibec, convins că este vinovat pentru ultima aventură în tricoul FCSB

Denis Alibec a început sezonului cu , iar în direct la FANATIK SUPERLIGA că acesta are șanse mari să revină abia în luna octombrie pe gazon.

Atacantul în vârstă de 34 de ani a vorbit într-un scurt interviu despre cum a învățat să iubească gruparea roș-albastră și care a fost reacția familiei sale după revenirea la FCSB.

„Unchiul meu a fost stelist și este în continuare. Mereu mi-a plăcut Steaua, mai ales când juca în Europa. Eram mic atunci și chiar îmi aduc aminte că am fost la meciul cu Middlesbrough, când a dat Dică gol și îți dă un impuls așa ca și copil să vrei să ajungi și tu acolo.

Să umpli stadioane, să faci oamenii fericiți, să îți faci familia fericită și cred că asta este cel mai important în fotbal. (n. r. dacă poate FCSB să atingă semifinale de cupe europene) Da, cu siguranță. Avem o echipă foarte bună, cu jucători valoroși”.

Denis Alibec: „Am avut și eu partea mea de vină pentru că nu am reușit să gestionez perioada aceea”

„Țin minte atunci că ei nu aveau două echipe, aveau 13-14 jucători și se bazau pe aceia. Noi avem o echipă foarte bună, cu mulți jucători importanți și cred că putem face o figură frumoasă sezonul acesta.

Familia mea nu prea voia să mă mai întorc aici, pentru ultima perioadă pe care am petrecut-o la Steaua (n. r. FCSB), dar am avut și eu partea mea de vină pentru că nu am reușit să gestionez perioada aceea, dar acum a trecut, este un nou grup, o nouă provocare pentru mine și mă bucur să mă aflu aici.

(n. r. ce ți-a zis bunica?) I-am spus unde mă duc și cam atât, nu s-a supărat pe mine. A spus: ‘Du-te, mamă, dacă tu îți dorești asta și dacă este visul tău să joci în Champions League, doar acum îl mai poți realiza’. Mama m-a sprijinit și chiar nu am avut nicio problemă”, a declarat Denis Alibec.

[fanatik-live vod=1 playerId=’dorRq8lU’ uuid=’nRzJvuU5jmE’ title=’Denis Alibec despre cum a devenit stelist’ heading=’h3′]