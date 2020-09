Denis Alibec și Nicușor Stanciu se gândesc deja la Reykjavik: “Nu am nicio emoție că vom trece de Islanda!”

Mirel Rădoi a reușit prima victorie pe banca naționalei României, după 3-2 în Austria și cu nu mai puțin de 5 schimbări în echipa de start față de meciul cu Irlanda de Nord.

Denis Alibec a reușit să înscrie primul gol al partidei și a închis gura celor care îl contestă: ,,Suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm. Se vede că avem entuziasm. Așa am jucat și cu Irlanda de Nord, dar am avut puțin ghinion. Important e să jucăm așa în continuare, să nu ne credem inferiori altor echipe, cum am făcut-o până acum, și cu siguranță vor veni și rezultatele”.

Este important pentru mine ca un antrenor să-mi dea încredere, iar în acel moment dau totul pe teren. De când am ajuns la Mogoșoaia, am lucrat la partea tehnică, să mergem peste ei, să jucăm fotbal. Dacă vom evolua așa, n-am nicio emoție că nu vom trece de Islanda”, a declarat Alibec la ProTV.

Denis Alibec a stins conflictul cu Ciprian Marica

După meci, Alibec a vorbit și despre declarația sa de la finalul meciului cu Irlanda de Nord referitoare la Ciprian Marica: ,,N-am nimic cu Ciprian Marica, doar mi s-a părut că nu a zis adevărul atunci. Nu am fost deloc previzibili cu Irlanda de Nord și de-asta am reacționat așa, eram și nervos”.

Nicușor Stanciu s-a descătușat la interviul de la finalul meciului, după ce a tricolorii au făcut același lucru și pe teren: „A fost o descătușare a noastră, după eșecul cu Irlanda, fiindcă așa vreau să numesc acel egal. E doar începutul lui Mister la națională, sper să nu mă hazardez, dar mai avem mult de muncă pentru a fi unde dorim. Sincer, mă așteptam să câștigăm primul meci cu Irlanda, dar nu s-a întâmplat și a fost o mare dezamăgire pentru noi. Am jucat la victorie, asta am pregătit, nu am venit să ne apărăm în Austria. S-a văzut fiindcă am marcat în minutul 3”.

Nicușor Stanciu: ,,E o bucurie si o descatusare a noastra dupa esecul cu Irlanda de Nord”

,Pe urma, e logic ca si adversarul are calitate, multi jucatori care joaca in Bundesliga, dar una peste alta cred ca am reactionat bine la tot ce s-a intamplat si ma bucur ca suntem pe primul loc in grupe.

L-am felicitat si pe Denis si pe alti colegi despre care se spunea ca nu dau totul la echipa nationala. Azi am fost o echipa. Capital e meciul din Islanda, pentru ca avem mare nevoie sa ajungem la EURO.

Șanse sunt. E normal. Sunt sigur că vom aborda la fel meciul cu Islanda, vom încerca să avem posesia și să atacăm cât mai mult, dar si Islanda e o echipă bună și sigur vor încerca să controleze jocul. Fotbalul s-a schimbat, nu mai există echipe mici. Cu aceeași atitudine, ne va fi mult mai ușor și îmi doresc să ne calificăm”.

Sunt sigur că vom fi și mai puternici. Astăzi nu câștigam în Austria dacă nu alergam toți și nu ne sacrificam pentru echipă. Fotbalul în ziua de azi nu înseamnă doar talent, ci e și multă muncă. Ai nevoie să faci mult mai mult decât faci la echipa de club ca să câștigi meciul”, a declarat Nicolae Stanciu pentru PRO TV.

