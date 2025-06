Denis Alibec știe de ce are nevoie echipa națională pentru a obține victoria în Austria: „Este singura soluție”

iar acum, „vârful” se concentrează pe meciurile naționalei. „Tricolorii” vor întâlni Austria, sâmbătă, de la ora 21:45, iar un succes ar fi esențial în drumul spre Cupa Mondială din 2026. Atacantul a prefațat duelul de la Viena.

Denis Alibec: „Mergem în Austria să câștigăm, este singura soluție”

Învinsă de Bosnia chiar la București în primul meci din grupă, naționala pregătită de Mircea Lucescu are mare nevoie de un succes contra Austriei pentru a păstra șanse la prima poziție, care asigură calificarea directă la turneul final al Cupei Mondiale din 2026.

Denis Alibec a fost titular în „dubla” cu Austria din 2020, reușind chiar să marcheze în succesul obținut de „tricolori” la Klagenfurt, scor 3-2. „Nu ştiu dacă s-au dus (n.r. şansele în cazul unei înfrângeri cu Austria), dar vom merge în Austria să câştigăm, este singura solutie. Trebuie să ne revanşăm în faţa suporterilor pentru înfrângerea de acasă.

Să ne arătăm nouă că ne putem bate cu echipele de nivelul Campionatului Mondial. Vom da totul pe teren şi vom merge acolo să câştigăm. Suntem foarte incărcaţi, vrem să câştigăm aceste două meciuri şi după să ne luăm revanşa în faţa Bosniei.

„Am mai învins Austria, o putem face şi acum”

Când vii la echipa naţională, chiar nu mai contează vacanţa. Trebuie să vii mereu cu inima împăcată. Fiecare jucător îşi doreşte să fie aici, aşa că nu avem de ce să ne plângem. Dacă vom face ce trebuie şi vom da totul pe teren, cu siguranţă putem câştiga.

Am mai învins Austria în trecut şi o putem face şi acum. Cu siguranţă, ne va da aripi (n.r. o victorie), pentru că am prinde o încredere fantastică şi ne-ar ajuta foarte mult în lupta pentru calificare”, a declarat atacantul pentru .

Golgheterul Farului din sezonul trecut revine la FCSB după șapte ani

