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A venit nota de plată pentru Denis Alibec după scandalul cu Danny Armstrong de la Dinamo – Farul. Atacantul constănțenilor, eliminat la pauză după conflictul cu fotbalistul „câinilor”, a fost suspendat pentru următoarele trei etape

Trei etape de suspendare pentru Denis Alibec după scandalul cu Danny Armstrong!

Gestul de la pauza meciului cu Dinamo îl costă scump pe Denis Alibec. Conform , atacantul Farului a fost suspendat pentru trei etape după conflictul cu Danny Armstrong și nu va putea fi folosit în următoarele trei partide din SuperLiga. Alibec fusese eliminat direct de Marian Barbu, după incidentul petrecut pe tunelul spre vestiare.

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„Cu siguranță m-a provocat. Asta face mereu, ați văzut și dumneavoastră. Mi-au spus că am luat roșu pentru gest, nu pentru intensitate. Doar ne-am pus cap în cap. N-ar fi avut ceva la cap dacă i-aș fi dat? Când îi dai un cap în gura cuiva se vede, nu e ca și cum te ridici și joci. Pe teren m-a înjurat, ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos. Antrenorul nu mi-a zis nimic. Urmează să-mi cer scuze colegilor, pentru că am făcut o greșeală”, declara Alibec imediat după meciul cu Dinamo.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Denis Alibec și Danny Armstrong

Cei doi au avut mai întâi un schimb tensionat de replici, iar situația a degenerat rapid. Armstrong și Alibec s-au apropiat amenințător unul de celălalt, iar Raul Opruț a intervenit pentru a-i despărți. Centralul Marian Barbu l-a eliminat pe Alibec.

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După meci, cei doi au prezentat versiuni complet diferite. Armstrong a susținut că Alibec l-a strigat pe tunel și l-a lovit cu capul în nas. Atacantul Farului a negat însă lovitura. Alibec a recunoscut că s-a dus la Armstrong și că cei doi s-au pus cap în cap, dar a insistat că dinamovistul s-a aruncat apoi la pământ. Raportul observatorului consemnează că Alibec l-ar fi lovit pe Armstrong.