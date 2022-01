Conducerea lui CFR Cluj îl avertizează pe Denis Alibec: ”Nu ar trebui să-l intereseze banii, ci pregătirea!”

. A anunțat conducerea clubului că refuză să meargă în cantonament sperând într-un transfer în Turcia.

Președintele Cristian Balaj a anunțat că fotbalistul se pregătește la Cluj, cu un preparator fizic pus la dispoziție de club, dar are șanse mici să joace în primăvară.

Cristi Balaj: ”Nu există compatibilitate între Dan Petrescu și Denis Alibec”

Nemulțumit de statutul său la CFR Cluj și după conflictul pe care l-a avut cu antrenorul Dan Petrescu,

ADVERTISEMENT

Atacantul nu a fost inclus în lotul deplasat în cantonamentul din Valencia și pentru că Dan Petrescu nu l-a vrut, dar și pentru că Alibec discuta cu un club din Turcia.

Fotbalistul era convins că se va întoarce în Super Lig, însă mutarea a căzut, iar Alibec este într-o situație mai mult decât ingrată. Practic atacantul nu mai are aproape nicio șansă să îmbrace tricoul primei echipe din Gruia.

ADVERTISEMENT

”Nu a existat compatibilitate în concepția de joc între ceea ce cerea Dan Petrescu și ce oferea el. Mi-a spus că vrea să plece de la CFR, că nu vrea să meargă în cantonament, mi-a spus că are un preparator. Eu nu am încredere în acel preparator și i-am spus să se antreneze la Cluj.

El acum se antrenează la Cluj. Ne asumăm acest risc de a nu fi bine pregătit, el este la Cluj, dar nu știm dacă va mai juca. El face două antrenamente pe zi, dar la noi jucătorii care sunt în cantonament au prioritate de a fi pe listă”, a explicat președintele Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj: ”Degeaba i-am propune rezilierea pentru că nu are unde să plece”

Oficialul campioanei a mai spus că fotbalistului nu i s-a propus rezilierea contractului, pentru că este împrumutat până la finalul sezonului și chiar dacă i s-ar fi propus o despărțire amiabilă, fotbalistul nu are unde să joace.

Cristi Balaj a mai adăugat că speră ca atacantul să înțeleagă că în acest moment pentru a prinde un nou transfer el trebuie să fie bine pregătit și i-a transmis să nu se mai gândească doar la bani.

ADVERTISEMENT

”Nu i s-a propus rezilierea, degeaba i-am spune să plece că nu are unde să meargă. De aceea nu a reziliat pentru că nu are unde să meargă. Am vorbit prin impresarul lui cu Kayeserispor și le-am explicat că este într-o formă mult mai bună decât atunci când a venit.

El este un jucător de calitate și echipa națională are nevoie de el, partea financiară nu ar trebui să-l intereseze pentru că are un contract foarte bun cu echipa din Turcia. Nu banii trebuie să conteze, ci pregătirea”, a mai spus Balaj.