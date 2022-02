Denis Alibec, aproape să semneze cu Rapid. De ce a căzut transferul

FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR Cluj vrea să renunțe la și că jucătorul este dorit în Casa Pariurilor Liga 1 .

Se pare că atacantul a fost aproape și de Rapid, însă în cele din urmă s-a transferat în Grecia, la Atromitos așa cum .

Daniel Niculae a dezvăluit cum l-a ratat Rapid pe Denis Alibec

Atacantul de 31 de ani a negociat cu Rapid, însă giuleștenii nu au putut să îi ofere salariul cerut, iar Alibec a decis să meargă la Atromitos, unde a debutat deja și a marcat primul gol.

Denis Alibec era împrumutat de Kayserispor la CFR Cluj până la finalul acestui sezon, iar campioana României îi plătea un salariu de 370.000 de euro: „Nici cât dorea, nici cât avea (n.r. – la CFR). Puteam să-l iau și «la sentiment», dar noi vrem să facem lucrurile așa cum trebuie, să nu amăgim jucătorii și să nu le promitem sume pe care nu le putem acoperi. Dacă vom face asta, mai devreme sau mai târziu, revenim de unde am plecat. A fost greu, foarte greu”.

Președintele Rapidului deplânge problemele financiare ale echipelor de la coada clasamentului și avertizează asupra importanței modului în care este gestionat bugetul unui club:

„Uitați-vă în ce situație se află Dinamo, Mediaș, Academica Clinceni. Este păcat să ajungi acolo, lucrurile trebuiau gestionate mai bine. E o presiune uriașă la o echipă cu suporteri, pentru că fanii tot timpul își doresc performanță și cei mai buni jucători, dar trebuie gestionată foarte bine această dorință a suporterilor și transpusă în banii investiți”.

Daniel Niculae vrea să evite să se mai facă aceleași greșeli care au dus la falimentul Rapidului și e conștient că în acest moment nicio echipă din România nu se poate compara din punct de vedere financiar cu CFR Cluj: „E un buget care e stabilit la început de sezon și trebuie să ne ținem de el, ca să nu mai repetăm greșelile din trecut. Și eu aș vrea să am bugetul CFR-ului”, a declarat Daniel Niculae la emisiunea Liga Digisport.

Denis Alibec, debut cu dreptul la Atromitos

Deși s-a transferat la echipa de penultimul loc din campionatul Greciei, Denis Alibec nu și-a luat gândul de la echipa națională: „Sunt absolut pregătit. Vreau să joc repede. Vreau să mă alătur echipei, să-mi cunosc noii coechipieri. Scopul meu este să rămân în planurile naționalei României, așa că, da, sunt gata să dau ceea ce are nevoie Atromitos”.

Denis Alibec a reușit să marcheze la debut și a oferit : „Este important pentru noi că am câștigat meciul și că am obținut punctele. Faptul că am marcat eu contează mai puțin, e un obiectiv secundar. Am căutat-o pe internet pe Atromitos, este o echipă grozavă din Grecia”, a spus Denis Alibec, citat de platforma .

Denis Alibec s-a transferat în Turcia la Kayserispor în octombrie 2020, însă s-a accidentat la scurt timp după prezentare. Nu a reușit să se adapteze în campionatul Turciei și a fost împrumutat la CFR Cluj.

Nici în Gruia nu a trecut printr-o perioadă foarte bună. Atacantul a trecut printr-o perioadă de secetă și până la acest gol nu mai marcase un gol într-o partidă oficială din luna august, când a marcat împotriva FCSB-ului.