Denis Alibec visează la Campionatul Mondial din 2022: “Cred că mai am multe de spus în fotbal”

Denis Alibec vrea să ajungă împreună cu naționala României la Cupa Mondială din anul 2022. Fostul jucător al Astrei este de părere că încă mai are multe de arătat în fotbal.

Naționala României va juca următorul meci pe teren propriu contra Belarusului pe 11 noiembrie. După aceea vor urma partidele din Liga Națiunilor cu Norvegia (15 noiembrie) și Irlanda de Nord (18 noiembrie).

Denis Alibec a fost prezent la conferința de presă dinaintea partidei cu Belarus. Atacantul își dorește ca naționala României să ajungă la Campionatul Mondial:

Alibec vrea la Cupa Mondială din 2022

”Dacă eu nu am încredere că mergem la Mondial, cine să aibă? Important e să ne facem jocul și să încercăm să câștigăm”. Nici Ionuț Nedelcearu nu vrea ca echipa națională să mai rateze încă o campanie de calificare.

Denis Alibec s-a transferat în octombrie la Kayserispor. Trei partide a bifat fotbalistul pentru noua sa echipă în campionatul Turciei și nu a înscris niciun gol. Alibec mai are și un meci în Cupă în care a marcat. Jucătorul este coechipier cu doi foști colegi de la Astra.

”E mai greu în Turcia, dar e și mai frumos. E fotbalul pe contre, cum îmi place mie. Important e să mă adaptez și să joc cât mai bine. Am jucat cu Lung și Săpunaru la Astra, îi cunosc foarte bine și sunt caractere frumoase, mă bucur că am ajuns să joc cu ei și acolo.

Am vorbit de câteva ori și cu Șumudică, dar zilele trecute i-am scris și mi-a dat seen. Poate o să îmi răspundă. Aveam nevoie de o schimbare, dar Turcia este un campionat foarte puternic. Sunt jucători buni, cu calitate, am fost impresionați de ei.

”Meciurile sunt diferite, nu joci mereu cu același adversar”

Cu siguranță voi crește și eu. Sunt mult mai mulți bani în Turcia, facilități mult mai bune. Lumea se implică, chiar și în pandemie oamenii înconjoară stadionul. Se vede că fotbalul e iubit acolo cum era și la noi o dată”.

Alibec a discutat și despre Islanda, adversara României din barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2021, dar și despre Austria și Norvegia, oponentele din Liga Națiunilor. Jucătorul român l-a lăudat pe Erling Haland:

”Meciurile sunt diferite, nu joci mereu cu același adversar. Unii te lasă să joci, unii nu. Cu Austria am marcat primii și a fost altfel meciul. Cu Islanda m-am simțit un pic nefolositor. Nu am reușit să facem nimic în atac, cel puțin în prima repriză. Ei au marcat repede și s-a simțit asta, am pierdut din elan. Pe Haaland l-am văzut din tribune în Norvegia, dar mi se pare un atacant complet. Să dai atâtea goluri la vârsta lui…”

Alibec spune că pentru el este o mândrie să poarte tricoul echipei naționale a României: ”Și dacă retrogradăm în urna C a Ligii Națiunilor, tricoul naționalei rămâne o mândrie pentru orice fotbalist. Important e să dăm totul și să creștem de la meci la meci”.

”Sperăm că vom merge la Cupa Mondială”

Chiar dacă România nu a reușit să ajungă la Campionatul European de anul viitor, Alibec e încrezător că naționala se poate califica la Cupa Mondială: ”Am fost supărați după ratarea calificării la Euro, dar sperăm că vom merge la Cupa Mondială cu ocazia următoarelor calificări. Am 29 de ani, mă văd și la Mondial, cred că mai am multe de spus în fotbal.

Vom juca și pentru Mirel Rădoi, este selecționerul naționalei, vom juca și pentru suporteri. Îl văd pe Rădoi la națională, nu la Universitatea Craiova. Dacă e aici, aici îl văd.

Am aceeași motivație ca până acum. Să marchez și să ajut echipa să câștige. Sper că transferul în Turcia mă va face mai bun și pentru echipa națională, sunt alte condiții acolo, alt fotbal, sper că voi juca tot mai bine”. Jucătorii naționalei au făcut testul pentru coronavirus înainte de jocul cu cei din Belarus.