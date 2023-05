Denis Alibec vorbește despre relația cu Gigi Becali. „Mă cunoaște. Știe ce caracter am”. De ce nu a luat titlul cu FCSB când a jucat acolo. Video exclusiv

cu o etapă înainte de terminarea play-off-ului din SuperLiga, însă la „finala de titlu” cu FCSB nu l-a avut pe teren pe unul dintre cei mai imporanți jucători ai săi. cu o etapă înainte în partida cu Universitatea Craiova și a fost suspendat pentru ultimele două etape, cu FCSB și CFR Cluj.

Denis Alibec despre relația cu Gigi Becali: „Știe ce caracter am!”

Imediat după gestul comis în partida cu Universitatea Craiova, care l-a făcut indisponibil pentru partida decisivă cu FCSB, la adresa lui Denis Alibec au început să curgă reproșurile, jignirile și acuzele.

în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Denis suferă mult, nu se iartă pentru ceea ce a făcut, cu toate că el a stat, a analizat faza şi s-a uitat ore întregi. Nu îşi explică. Îmi spunea: «Nu am vrut să îl lovesc sub nicio formă, doar să-l împing». Nu îşi explică cum s-a întâmplat. Suntem afectaţi pentru că s-a şi vorbit mult.

Am citit n mesaje că ar fi dat meciul pentru FCSB. De aia şi-a luat roşu pentru că a luat bani de la Gigi Becali. I-au trimis mesaje suporterii, în general. Sunt şi online pe postările diverselor site-uri”, a dezvăluit Emilia Stroe la înaintea partidei cu FCSB

Acum, după ce apele s-au liniștit și totul s-a terminat cu bine pentru el, atacantul „marinarilor” a vorbit despre ceea ce i s-a întâmplat și despre acuzele gratuite care i s-au adus.

El a dezvăluit totodată și relația pe care o are cu Gigi Becali și când a vorbit ultima dată cu acesta. Alibec e convins că patronul Gigi Becali îi știe caracterul și că nu i-ar fi propus niciodată asemenea lucruri necurate.

„Cu domnul Gigi Becali am vorbit ultima oară atunci când am plecat de la FCSB. De atunci nu am mai vorbit. Mă cunoaște, am fost acolo, vorbeam foarte des cu el la telefon, îmi cunoaște caracterul și știe că nu aș face niciodată lucrul acesta”, a spus Denis Alibec la FANATIK SUPERLIGA.

Apoi, atacantul constănțenilor și-a amintit și de perioada petrecută la FCSB, atunci când a ratat titlul de campion chiar împotriva Viitorului, echipă ce avea să se transforme mai apoi în Farul.

„De ce nu am luat titlul cu FCSB când am fost acolo? Pentru că l-a luat Viitorul… Țin minte și acum, Am pierdut la ultima fază cu Dinamo, în minutul 98, din penalty. A marcat Hanca, a făcut Willy penalty (n.r. – William de Amorim) și așa s-a scris istoria”, a încheiat Denis Alibec.

