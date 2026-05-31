Denis Alibec vrea pace cu suporterii Farului: „Să nu uite ce am făcut aici”. Mesaj pentru conducere: „Vreau să rămân să facem lucruri mari”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec (35 de ani) a anunțat că vrea să continue la Farul Constanța după ce echipa s-a salvat de la retrogradare în mod dramatic, la loviturile de departajare, în barajul contra celor de la Chindia Târgoviște. De asemenea, atacantul a avut și un mesaj pentru suporterii echipei. Fotbalistul le-a transmis fanilor că ar trebui să treacă peste faptul că a decis anul trecut să semneze cu FCSB, formație la care el s-a referit folosind termenul „Steaua”, și să înceapă din nou să îl susțină ca în trecut.

Denis Alibec vrea să continue la Farul Constanța după salvarea de la retrogradare

Alibec a motivat spunând că nu crede că ar trebui să se considere că între cele două echipe ar exista un soi de rivalitate istorică, astfel încât hotărârea sa de atunci să poată fi considerat drept o „trădare”. „Au fost minunați în această seară, chiar dacă nu îmi mai strigă numele, știu că sunt supărați pe mine că am plecat la Steaua (n.r. FCSB), dar să nu uite ce am făcut aici, am câștigat primul campionat din istoria Farului, sper să înțeleagă până la urmă. Am decis anul trecut că nu mai pot să rămân.

ADVERTISEMENT

Asta este viața de fotbalist. Nu avem noi derby cu Steaua (FCSB), sufletul meu a fost tot timpul aici. Da, și conducerea trebuie să înțeleagă că vreau să rămân și să facem lucruri mari, cum am mai făcut și am demonstrat că putem să o facem”, a spus de flash-interviul de după meci.

Explicațiile căpitanului Ionuț Larie după acest sezon foarte complicat pentru Farul Constanța

Fundașul central în vârstă de 39 de ani a făcut o paralelă între această stagiune și cea în care Farul a câștigat titlul de campioană în SuperLiga și astfel a explicat că a fost vorba despre un cu totul alt tip de trăiri în acest an, în contextul luptei pentru evitarea retrogradării: „Când intri în horă acolo jos, s-a întâmplat cu FCU Craiova, s-a întâmplat cu Sepsi, e greu să te bați jos acolo. Când a fost cu campionatul, erau emoții pozitive, acum au fost emoții negative.

ADVERTISEMENT

Toată lumea e în vacanță, noi cu Hermannstadt, și ei săracii, stăm la baraj. Ne gândeam să ne facem viața ușoară, să avem 1-0, 2-0, să stăm liniștiți, am alergat 120 de minute. Pentru oraș nu știu, a mai fost în situația asta Constanța, dar pentru noi era ceva foarte urât”, a declarat și Ionuț Larie după