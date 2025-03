Denis Ciobotariu a făcut anunțul chiar înaintea derby-ului cu FCSB: „Pentru mine este un gând”

Denis Ciobotariu a ajuns în această iarnă la Rapid, fiind transferat pentru suma de doar 50.000 de euro de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Fundașul central de 26 de ani și-a făcut loc rapid în echipa antrenată de Marius Șumudică și are deja un obiectiv măreț pentru acest sezon.

Denis Ciobotariu visează la titlu încă din acest sezon

Rapid a avut . Giuleștenii s-au luptat până în penultima etapă pentru un loc play-off, iar acum aceștia vor să prindă un loc de cupe europene, fie prin intermediul unei clasări bune sau prin câștigarea Cupei României Betano.

Denis Ciobotariu a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Șumi, iar fundașul are deja aspirații înalte chiar pentru acest sezon alături de gruparea alb-vișinie.

Fotbalistul român se gândește și la titlul de campion cu Rapid și nu exclude ca giuleștenii s . De asemenea, acesta a explicat și cum decurge relația sa cu antrenorul Marius Șumudică.

„Pentru mine personal este un gând. Când ești atât de aproape pentru că nu sunt 20 de puncte diferență, cred că ne putem gândi. Vom lua fiecare meci în parte și vom vedea rezultatele și unde ne vom clasa.

Trebuie să vină de la noi, avem un grup foarte frumos, e o familie frumoasă și cred că trebuie să ne dorim mai mult, să tragem mai mult de noi la antrenament. S-a demonstrat că se poate și e păcat să nu facem tot ce depinde de noi să reușim”, a declarat Denis Ciobotariu, potrivit .

Denis Ciobotariu, despre relația cu Marius Șumudică: „Am încercat să fac tot posibilul să nu îl dezamăgesc”

„Foarte, foarte bună. M-a ajutat foarte mult mai ales când eram la CFR. Aveam multe de învățat de el. Am venit aici, mi-am dat viața cum se spune. Când nu era dânsul antrenor, a propus venirea mea aici.

Am venit aici și am intrat în play-off. Am încercat să fac tot posibilul să nu îl dezamăgesc și sper că reușesc în continuare”, a concluzionat fundașul celor de la Rapid.