Sepsi Sfântu Gheorghe a obținut trei puncte importante în lupta pentru un loc în play-off în SuperLiga României. Formația antrenată de Valentin Suciu și speră să prindă un loc în primele șase.

Denis Ciobotariu a făcut lumină în cazul plecării de la Sepsi după victoria cu Rapid: „Situația este foarte simplă”

Omar El Sawy și Denis Haruț au fost jucătorii care au punctat pentru Sepsi în victoria cu Rapid. Fotbalistul împrumutat de giuleșteni la Sfântu Gheorghe , dar a dezvăluit la final despre acest meci pentru el.

De partea cealaltă, formația antrenată de Marius Șumudică a fost lovită de ghinion după doar 30 de minute, când și a fost înlocuit de Burmaz. Jucătorul intrat pe teren a fost de departe ghinionistul serii, având , care .

La flash-interviu, Denis Ciobotariu s-a declarat încântat de faptul că echipa sa a reușit să ia cele trei puncte, dar s-a oprit și asupra interesului manifestat de Rapid și Dinamo pentru el.

„Ei și-au ratat ocaziile și noi am băgat mingea în poartă, cam asta a făcut diferența. (n. r. ratare Burmaz) Mi s-a părut incredibil, nu mi-a venit să cred, dar ăsta este fotbalul. Uneori este așa. Mă bucur că a ieșit bine și că punctele sunt la noi.

Am trecut prin momente dificile. Ne bucurăm că totuși, ca în fiecare an, redresăm corabia și reușim să readunăm punctele pe care le-am pierdut. Suntem pe un drum foarte bun, ne dorim să intrăm în play-off și sper să se și întâmple.

Situația este foarte simplă, am zis-o și la meciul cu Dinamo, sunt la Sepsi, mă gândesc la Sepsi și voi juca la Sepsi cât voi avea eu contract. Mă bucur mult pentru că există aceste interese din partea Dinamo și Rapid, dar deocamdată sunt aici și îmi voi face treaba cât mai bine. Decizia mea va veni după iarnă”, a spus Denis Ciobotariu.

Valentin Suciu: „De când mă uit la fotbal nu am văzut așa ceva”

Antrenorul celor de la Sepsi a fost încântat de succesul obținut de elevii săi contra Rapidului. Victoria aduce o oarecare liniște în vestiarul covăsnenilor, care au urcat pe loc de play-off. Rămas interimar după demiterea lui Bernd Storck, Suciu a reușit să facă din Sepsi o formație competitivă.

„Meciul a fost dificil. Rapid este o echipă foarte bună. Au în componență jucători care pot face oricând diferența, au avut unele momente foarte bune. Ocazii monumentale, de când mă uit la fotbal nu am văzut așa ceva, dar mă bucur că am avut spirit. Băieții s-au autodepășit și am reușit să câștigăm cele trei puncte.

Neskovic este un jucător bun, care și-a câștigat încrederea și sper, odată cu acest lucru să fie și mai bun. (n.r. A avut El Sawy curaj să marcheze?) Nu este vorba de curaj, Sawy trebuie să-și vadă de treabă, să facă pe teren ce are de făcut.

Nu ne gândim la toate meciurile, avem o săptămână liniștită acum, până la meciul cu Craiova. Nu avem un lot atât de mare, ca să jucăm pe două fronturi. Chiar dacă am jucat cu o echipă de liga a treia, ne-au învins meritat.

Avem deplasări foarrte lungi. După fiecare joc sunt jucători răniți, accidentați, nu am vrut să riscăm nimic. Obiectivul principal este campionatul, lupta este foarte strânsă, însă până acum ne-a ieșit”, a transmis Valentin Suciu la finalul partidei.

Denis Haruț a vorbit și el la finalul partidei câștigate de Sepsi cu Rapid. Fotbalistul cedat de FCSB a marcat în ultimele două etape de campionat, de fiecare dată în prelungiri, din lovitură de la 11 metri.

„A fost un meci cu o încărcătură mare pentru noi, sunt la al doilea penalty, sper să o țin tot așa și să nu dezamăgesc. Este o victorie foarte mare contra unei echipe bune, cu jucători de calitate. A fost foarte important să câștigăm pentru a fi acolo, sper să ne menținem.

(n. r. ratarea lui Burmaz) Nu știu, cred că acolo a fost vorba de noroc. Câteodată ai nevoie și de puțin noroc pentru a câștiga. Cred că suntem o echipă cu jucători foarte buni și cred că merităm să fim acolo. Rezultatele nu sunt făcute doar așa, chiar cred că merităm.

Suntem apropiate toate acolo la puncte, dar eu cred că acolo e locul nostru”, a declarat Denis Haruț.