Denis Ciobotariu a pus tunurile pe maniera de arbitraj după Rapid – U Cluj 0-2: „E fotbal, nu suntem balerini”. Ce a spus despre un eventual transfer

Denis Ciobotariu a fost integralist în Rapid – U Cluj și s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultat. Deși, în opinia sa, echipa lui a avut controlul partidei, ardelenii s-au impus cu 2-0 și duc toate cele trei puncte la Cluj. Un alt lucru care l-a dezamăgit pe stoperul Rapidului a fost maniera de arbitraj din România.

Denis Ciobotariu a pus tunurile pe arbitrajul lui Florin Andrei: „Nu suntem balerini”

U Cluj a deschis scorul în meciul cu Rapid în urma unei lovituri de la colț. Iulian Cristea a trimis cu capul spre poarta lui Aioani, iar Mendy a fost omul potrivit la locul potrivit pentru a împinge mingea în plasă.

Golul a fost analizat la VAR, însă Denis Ciobotariu a dezvăluit că Florin Andrei i-ar fi transmis că indiferent dacă golul este valabil sau nu, va da penalty în urma unei țineri între el și Jonathan Cisse. După ce a văzut și Ciobotariu a răbufnit la adresa manierei de arbitraj din România, fiind de părere că jocul se întrerupe pentru orice atingere inofensivă:

„Mergem înainte. Este o înfrângere, nu ne convine, dar cred că am controlat în mare parte jocul. Asta este, un rezultat nefericit pentru noi. La gol nu s-a întâmplat nimic. E fotbal, nu suntem balerini. Facem prea multă vâlvă. Mi-a spus că dacă e să dea ceva, dă penalty. Asta este realitatea. Eu nu am cum să nu pun mâna pe el, dacă el pune mâna pe mine. În străinătate se iau în brațe și nu mai zice nimeni nimic.

Nu mi s-a părut că ei au avut ocazii până la primul gol. Am controlat jocul și am avut ocazii uriașe, pe care nu le-am fructificat. Știți cum se zice… ocaziile se întorc și asta s-a întâmplat”, a spus Ciobotariu, conform

Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Stoperul a lămurit situația

, însă el a ales, împreună cu clubul, să continue în Giulești. Fotbalistul a dezvăluit că nu știe nimic despre vreo ofertă primită de club.

„Eu nu știu nimic. Ce mi s-a transmis a fost să rămân, iar eu mi-am dorit asta. A fost o decizie de comun acord. Am jucat mai mult de 50% din meciurile din sezonul acesta. Acum nu știu ce s-a întâmplat, dar sunt jucător profesionist și joc atunci când este nevoie de mine”, a mai spus Denis Ciobotariu.

Alex Dobre, dezamăgit după Rapid – U Cluj 0-2

Alexandru Dobre s-a prezentat în fața microfoanelor extrem de dezamăgit de rezultatul contra Universității Cluj. El este de părere că partida putea fi tranșată în favoarea lor dacă ar fi profitat de ocaziile pe care le-au avut la 0-0:

„Dezamăgitor. Este important să ne refacem și să revenim cât mai puternici pentru următorul meci. Este o surpriză neplăcută atât pentru noi, cât și pentru suporteri. Sunt trist atât eu, cât și colegii mei. Ne așteaptă un meci în scurt timp și trebuie să fim 100%.

Eu consider că am avut ocazii să deschidem scorul. Dacă făceam asta, jocul arăta altfel. Nu s-a întâmplat și știți și voi că în fotbal dacă nu profiți de ocazii se vor întoarce împotriva ta. Trebuie să ne îmbunătățim și să vedem ce am făcut greșit”, a spus Alex Dobre după Rapid – U Cluj 0-2.