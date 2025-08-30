Sport

Denis Ciobotariu a sărbătorit golul cu UTA alături de noua iubită. Foto

Denis Ciobotariu a marcat pentru Rapid în disputa cu Uta, din etapa a 8-a a SuperLigii. Fotbalistul Rapidului a sărbătorit alături de iubita sa.
Daniel Işvanca
30.08.2025 | 09:06
Denis Ciobotariu a sarbatorit golul cu UTA alaturi de noua iubita
Cum a sărbătorit Denis Ciobotariu golul marcat în Rapid - UTA la final FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapidul a ajuns la cinci succese în actuala ediție a SuperLigii României, după victoria cu 2-0 obținută în fața celor de la UTA. Formația antrenată de Costel Gâlcă a făcut un meci perfect în fața propriilor suporteri și a meritat pe deplin toate cele trei puncte.

Denis Ciobotariu a sărbătorit cu iubita sa reușita din Rapid – UTA

În meciul care a deschis etapa cu numărul opt din SuperLiga României, Rapid a obținut un succes important în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea. Denis Ciobotariu a deschis scorul pentru echipa sa, iar Alex Dobre a stabilit scorul final, după o fază colectivă superbă a alb-vișiniilor.

Chiar dacă rapidiștii s-au relaxat, UTA nu a avut nicio șansă să revină în meci sau să pună în vreun fel probleme la poarta apărată de Aioani. S-a încheiat cu o victorie pentru Rapid, care s-a apropiat la un singur punct de Universitatea Craiova, oltenii având meci greu în deplasare la Botoșani.

După fluierul final, fundașul celor de la Rapid a mers pentru a sărbători golul și victoria alături de noua sa iubită. Reporterii FANATIK au surprins un moment tandru cu cei doi în prim-plan.

Denis Ciobotariu a sărbătorit alături de iubita lui, după Rapid - UTA 2-0
Denis Ciobotariu a sărbătorit alături de iubita lui, după Rapid – UTA 2-0 FOTO: Fanatik

Ce a declarat Denis Ciobotariu, după Rapid – UTA 2-0

„Mă bucur foarte mult că am câștigat și că am reușit să marchez, pentru că nu mai marcasem de ceva timp. La final, pot spune că totul a ieșit perfect în seara asta.

VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Stabilitate, nestabilitate, noi suntem neînvinși deocamdată și nu înțeleg de unde sunt atâtea supărări. Peste câteva luni nu o să zică nimeni că am jucat prost în a doua repriză și că ne-am apărat. Nu, la final rămân punctele. Pot să spun că poate ne-am maturizat puțin și nu am mai luat goluri în ultimele minute. Am și reușit să revenim în anumite momente.

A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul...
Digisport.ro
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu

E important că ne menținem aproape de Craiova, ne dorim să rămânem neînvinși și să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci. Este foarte important să vedem un progres în joc. (n.r. – Faza de la gol e lucrată la antrenament?) Se lucrează foarte mult fazele fixe. A fost vorba de inspirație, cel puțin în cazul acesta. Marcajul om la om este foarte greu, știu din proprie experiență. 

Clar că sunt supărat că nu sunt la echipa națională, orice jucător își dorește să fie acolo. Asta este o motivație în plus, trebuie să redemonstrez că merit să fiu acolo și nu am decât să mă pregătesc și să joc din ce în ce mai bine”, a declarat Denis Ciobotariu la flash-interviu.

Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș al rundei
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea a clacat surprinzător în competiția de...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea a clacat surprinzător în competiția de dublu. Două românce merg mai departe
Șansa vieții pentru Jaqueline Cristian. De la ce oră joacă românca împotriva unei...
Fanatik
Șansa vieții pentru Jaqueline Cristian. De la ce oră joacă românca împotriva unei adversare care n-a trecut niciodată de turul III la US Open
