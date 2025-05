Denis Ciobotariu a vorbit despre calificarea în cupele europene după Craiova – Rapid 1-2: „Credem în șansele noastre”. Cum a comentat conflictul cu Borisav Burmaz

în etapa a 7-a a play-off-ului din Superligă. Victoria este extrem de importantă pentru giuleșteni, care se luptă pentru o calificare în cupele europene. Denis Ciobotariu a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Denis Ciobotariu după Universitatea Craiova – Rapid 1-2

După o primă repriză fără goluri, Luka Gojkovic a fost cel care a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”. Fotbalistul sârb l-a învins pe Popescu în minutul 64 cu un șut frumos de la marginea careului. Apoi însă, mijlocașul a trimis o pasă complicată către Marian Aioani, care a ratat întâlnirea cu balonul, iar Vasile Mogoș a profitat și a egalat situația pe tabelă.

Reușita de trei puncte i-a aparținut lui Tobias Christensen. . Integralist contra oltenilor, fundașul Denis Ciobotariu a vorbit despre victoria echipei sale. „A fost un joc bun, ne bucurăm foarte mult.

Am jucat inteligent, era important să blocăm jocul Craiovei, jocul lui Mitriță, am făcut exact lucrurile care trebuiau făcute. Pot spune că sunt foarte fericit, a trecut ceva timp de la ultima victorie, chiar ne bucurăm mult. M-am uitat printre colegi după golul Craiovei, am văzut un spirit pozitiv, simțeam că nu s-a terminat și că încă suntem în joc și putem să câștigăm, asta s-a și întâmplat.

Spiritul pe care l-am avut cu toții a fost unul foarte bun și s-a văzut și din afară. (n.r. se vede Europa?) De ce nu, am mai spus-o, noi credem în șansele noastre atâta timp cât sunt matematice și reale”, a declarat apărătorul la finalul întâlnirii.

Ciobotariu a vorbit despre conflictul cu Burmaz: „E ceva normal”

În prima repriză a întâlnirii, , după o fază petrecută în careul advers. „Este ceva normal, mi-am cerut scuze, și el la fel, la următoarea fază când ne-am întâlnit nu s-a întâmplat nimic.

E normal, ambii vrem să ajutăm echipa, a fost o nesincronizare, poate la televizor s-a văzut urât, dar între noi este normal și nu este absolut nicio problemă”, a afirmat fundașul giuleștenilor.

După partida cu FCSB, în care , . Denis Ciobotariu a vorbit despre aceste faze controversate: „În momentul în care se analizează și la televizor și se vede clar… nu vreau să vorbesc despre arbitraj, pentru că nu e treaba mea.

Se văd niște lucruri foarte clar, dar noi nu avem ce să facem, trebuie să jucăm, să ne dăm viața, iar mai departe, deciziile de arbitraj vor fi judecate de cine trebuie să le judece”.

Rapid a ajuns la 31 de puncte după acest succes și, cel puțin pentru moment, a depășit-o în clasament pe Dinamo. Giuleștenii sunt la patru puncte de rivalele clujene CFR și „U”, care se vor întâlni sâmbătă seară, de la ora 21:00, în Gruia. Pentru formația pregătită de Marius Șumudică urmează un duel pe terenul lui Dinamo, care se va disputa duminică, 12 mai, de la ora 21:00.