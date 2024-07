Denis Ciobotariu, acid după Gloria Buzău – Sepsi 1-2: „Mingea nu sare în careu”. Ce a spus Bernd Storck: „Am avut noroc”

Sepsi , în penultimul meci al etapei cu numărul 2 din SuperLiga. Oaspeții au avut un gol anulat în minutul 90+4 pentru un ofsaid milimetric în construcția fazei la Daniel Benzar.

UPDATE: Reacția lui Bernd Storc după Gloria Buzău – Sepsi 1-2: „Am avut noroc”

Bernd Storck a recunoscut că echipa sa a avut noroc în prelungirile meciului, când gazdele au avut un gol anulat pentru un ofsaid milimetric. Totodată, antrenorul german și-a felicitat echipa pentru prestația din prima repriză.

”Cred că am jucat fantastic în prima repriză. Nu le-am dat nicio șansă adversarilor să înscrie. Am avut șansa să înscriem al treilea gol. Adversarul a făcut schimbări și nu am știut să reacționăm.

Ei sunt foarte puternici. Le-am spus jucătorilor că ei sunt o echipă puternică. În final am avut noroc că a fost ofsaid (n.r. la golul anulat al Gloriei Buzău). Trebuie să învățăm să reacționăm când adversarul face schimbări. Eu nu sunt pe teren.

Avem un spirit bun de echipă, avem jucători buni pe bancă. În Cupă vor avea șansa și ceilalți să joace. Mai avem câteva accidentări, sunt mulțumit cu actualul lot pe care îl am”, au fost concluziile lui Bernd Storck

Sepsi, cădere inexplicabilă în a doua repriză cu Gloria Buzău: „Nu știu ce să vă zic”

Sepsi a urcat pe primul loc în clasament, grație victoriei din Crâng cu Gloria Buzău, scor 2-1. Prima repriză le-a aparținut în totalitate covăsnenilor, .

Formația lui Andrei Prepeliță a turat motoarele în a doua parte a jocului. Dragoș Tescan a redus din diferență în minutul 86 din pasa lui Daniel Benzar. Matos a dat lovitura în minutul 90+4 și a declanșat nebunia în tribune. Entuziasmul a fost stins de VAR, pentru un ofsaid milimetric.

„Am înțeles că a fost ofsaid. Totul a fost corect și bineînțeles că bucuria este și mai mare. Nu știu ce să zic, am suferit, au fost două reprize diferite. Am controlat prima repriză, am avut ocazii multe, am marcat de două ori.

Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat în repriza secundă. Nu știu ce să vă zic, toți jucătorii au intrat bine. Mi s-a părut că am stat bine, dar cred că după ce am luat gol ne-a fost puțin teamă, de-asta a venit și golul lor anulat”, a declarat Denis Ciobotariu, la finalul meciului.

Denis Ciobotariu, acid după Gloria Buzău – Sepsi 1-2: „Mingea nu sare în careu. Terenul nostru a fost impecabil”

Denis Ciobotariu s-a plâns de suprafața de joc de pe stadionul Gloriei Buzău. Fundașul central al lui Sepsi a făcut comparație cu arena de la Sf. Gheorghe. Ciobotariu susține că terenul care s-a prezentat în condiții precare nu i-a avantajat pe covăsneni.

„Nu mai e problema de înjurături. Problema e că mingea nu sare în careu. Ai văzut că n-a sărit mingea? Față de terenul nostru care a fost impecabil pe orice anotimp ne e destul de greu, mai ales că noi ne-am creat o identitate, în care echipa pasează, construiește.

Trebuie să ne adaptăm la condițiile de joc și să câștigăm cele 3 puncte. Data trecută aveam rezultate în cupele europene. Îți trebuie un lot mare ca să ai rezultate și în campionat, și în cupele europene. Ne focusăm 100% pe campionat și sperăm să scoatem cele mai bune rezultate și să câștigăm următoarele meciuri”, a mai spus Denis Ciobotariu.

Cosmin Matei, încrezător după Gloria Buzău – Sepsi 1-2: „Am avut șansă pe final cu VAR-ul”

Sepsi este singura echipă cu 6 puncte după primele două etape din SuperLiga. Formația pregătită de Bernd Storck poate fi egalată la acest capitol doar de Oțelul. Gălățenii au nevoie de victorie în ultimul meci al rundei cu Farul.

„Am făcut o primă parte foarte bună. Repriza a doua nu a fost la același nivel. Am avut șansă pe final cu VAR-ul. Este o victorie importantă, ne bucurăm. Nou-promovatele sunt agresive, dau totul. Suntem bucuroși, avem maximum de puncte. Suntem încrezători pentru meciul cu Dinamo, că putem să luăm 3 puncte.

Să sperăm că vom avea continuitate și vom reuși să acumulăm puncte la fiecare meci. Vor urma meciuri cu echipe puternice și avem nevoie de puncte pentru a accede în play-off. Au venit jucători buni, care ne pot ajuta.

Personal, Mino Sota era preferatul meu din Liga 1 pe acea poziție. I-am felicitat pe cei din conducere pentru acest transfer. Ne poate ajuta foarte mult. Ceilalți au un nivel bun, cred că vom crea un grup omogen, o echipă bună. Pretenții cum au fost și în anii precedenți, să intrăm în play-off. Cu două-trei victorii acolo pretențiile sunt altele”, a spus și Cosmin Matei.