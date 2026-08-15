Denis Ciobotariu aprinde derby-ul Rapid – Dinamo: ”Am crescut acolo, dar nu înseamnă nimic pentru mine”

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Înaintea marelui derby dintre Rapid și Dinamo, Denis Ciobotariu a vorbit la superlativ de atmosfera pe care o fac suporterii ”alb-vișiniilor” pe Giulești și speră ca presiunea să-i destabilizeze pe adversari.

Denis Ciobotariu, fără milă înainte de Rapid – Dinamo

Într-o conferință de presă susținută înaintea meciului din etapa a 5-a din SuperLiga, programat sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, fundașul giuleștenilor a mărturisit că nu mai simte nimic pentru Dinamo, echipa la care a făcut primii pași în fotbal.

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”Ne-am antrenat foarte bine toată săptămâna. Sunt sigur că va fi un meci frumos, în primul rând, și noi suntem foarte, foarte pregătiți. Va fi un meci foarte frumos, un derby ca pe vremuri, din care sperăm să ieșim învingători.

Suporterii pe care îi avem sunt cei mai buni din țară, asta este clar. Și dacă ei (n.r. – dinamoviștii) spun că nu simt presiunea, vom vedea la meci dacă o vor simți sau nu. Am trecut și pe la Dinamo, am fost crescut acolo, o parte din cariera mea, însă au trecut foarte mulți ani.

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Nu mai înseamnă nimic pentru mine. Sunt la Rapid, oamenii care sunt aici și inclusiv suporterii m-au primit minunat și sunt rapidist 100% în momentul ăsta”, a declarat Ciobotariu, înaintea derby-ului din Giulești.

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Ce a schimbat Pancu de la venirea la Rapid

Fundașul Rapidului a mărturisit care este marea sa dorință pentru partida cu Dinamo și a explicat că echipa a devenit mult mai agresivă odată cu pe banca tehnică.

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”E fotbal și se poate întâmpla orice. Ne-am pregătit foarte bine săptămâna asta, i-am analizat, am văzut ceea ce joacă. Au înscris foarte multe goluri. Suntem foarte pregătiți și sunt sigur că la meci totul va fi bine. Pe parte din tactică nu pot să vă dezvălui, pentru că nu e normal. Cred că suntem echipa mai bună și mergem să câștigăm, bineînțeles

Să sperăm că va fi un derby cu multe goluri date de noi. Și niciunul de ei. Îmi doresc să nu primim niciun gol, bineînțeles, pentru că este foarte important și pentru noi ca echipă și pentru mister. Și, bineînțeles, cu cât înscriem mai multe goluri, cu atât mai bine.

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Domnul Pancu are o mentalitate aparte, un spirit aparte pe care ni-l transmite și nouă. Și cred că se vede și în meciurile noastre, în agresivitatea noastră și felul în care jucăm. Cred că suntem mult mai agresivi, mult mai duri în dueluri și mai pragmatici! Jucăm acasă, avem lot mai bun și suntem mai agresivi”, a spus el.

Mai pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid?

Deși la un moment dat , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Denis Ciobotariu a rămas în cele din urmă la Rapid. Ce se va întâmpla mai departe cu fundașul adus de la Sepsi OSK.

”Eu mă gândesc la Rapid, de aia sunt în fața dumneavoastră în momentul ăsta. Am arătat-o și pe teren că sunt cu gândul la Rapid și la meseria pe care o am aici în momentul ăsta. Da, într-adevăr, au existat oferte, nu știu dacă mai sunt.

Răspunsurile astea trebuie să le luați de la cei din conducere sau cei care se ocupă cu transferurile. Însă eu sunt aici, mă bucur foarte mult, sunt mândru că port acest tricou și o voi face în continuare cu toată puterea mea”, a afirmat Ciobotariu.