Denis Ciobotariu, decizie radicală de ultimă oră! Hadnagy: „E răcit!”. Ce bani pregătește Rapid pentru transfer. Exclusiv

Denis Ciobotariu a refuzat să evolueze în amicalul dintre Sepsi şi Young Boys, al doilea meci de pregătire al covăsnenilor în cantonamentul din Antalya. FANATIK este la partida de la complexul „Bellis”, unde este prezent și selecționerul Mircea Lucescu. Denis Ciobotariu nu este nici în primul „11” și nici printre rezerve. Fundașul a ajuns la stadion abia în minutul 10 al meciului.

Ciobotariu a refuzat să mai joace pentru Sepsi cu Young Boys!

Fundaşul central a semnat cu Rapid din vară şi îşi forţează plecarea la giuleşteni încă din această iarnă. FANATIK a aflat că “Ciobi” i-a anunţat pe cei de la Sepsi că nu va evolua împotriva lui Young Boys şi le-a solicitat să găsească o soluţie prin care să plece la Rapid încă de pe acum. Aflat la meci, Attila Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi, a comentat absența fundașului.

„Ciobi este răcit. Știu că se va interpreta oricum, dar asta este situația”, a spus Hadnagy în exclusivitate pentru FANATIK.

Sepsi nu e de acord cu suma de 100.000 de euro pentru a-i da drumul încă de acum fundaşului central. Covăsnenii au solicitat 100.000 de euro şi transferul definitiv al lui Omar El Sawy, împrumutat de Rapid la Sepsi.

Sepsi pregăteşte plecarea lui Ciobotariu! L-a readus pe Mark Tamas

Giuleştenii nu sunt de acord şi au venit cu o altă propunere. Din informaţiile FANATIK, Rapid oferă 100.000 de euro plus un alt jucător la schimb, dar nu El Sawy, care e considerat un fotbalist de viitor şi o soluţie pentru U-21.

În cazul în care Sepsi nu este de acord cu prima variantă, Rapid vrea să plătească 200.000 de euro sumă totală pentru transferul lui Denis Ciobotariu încă de acum în Giulești.

„Eu sunt în România și l-am lăsat pe Attila să se ocupe de tot acolo în Antalya. Din ce știu eu, Ciobotariu nu va pleca până la vară de la Sepsi”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Echipa patronată de Laszlo Dioszegi îşi pregăteşte deja eventuala plecare a lui Denis Ciobotariu. Sepsi l-a readus pe Mark Tamas, care a terminat contractul cu Neftci Baku.

Denis Ciobotariu: “Automat, după ce am semnat, gândul meu este şi la Rapid”

Dacă se vor înţelege în aceste zile, Denis Ciobotariu . Într-un interviu pentru FANATIK, că îi stă gândul şi la noua sa echipă:

“Nu am fost un jucător de bază, am jucat în toate meciurile de până acum. Bănuiesc că nu e ușor nici pentru Sepsi să accepte decizia mea și să mă lase să plec degeaba. Automat, după ce am semnat, gândul meu este și la Rapid. Deci există un pic de situație.

Foarte mult a contat dorinţa domnului Şumudică, un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere. Îl cunosc foarte bine, eram și mult mai tânăr și totuși jucam la dânsul. Putem să facem multe lucruri bune împreună.”, a spus Ciobi.