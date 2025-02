Denis Ciobotariu, dependent de sala de fitness! Cum își găsește motivația noul fundaș al Rapidului: „E vorba de disciplină”

, fundașul central fiind dorit în mod de insistent de către Marius Șumudică. Cu un fizic de invidiat, „Ciobi” a dezvăluit care este „secretul” succesului.

Denis Ciobotariu, dependent de sala de fitness! Noul fundaș al Rapidului, marcat de perioada CFR Cluj: „Am fost scos de pe listă și atunci am început programul de antrenament”

Denis Ciobotariu are o formă fizică excelentă, iar jucătorul a dezvăluit la emisiunea „ care este cheia către o disponibilitate la efort impresionantă.

„Ciobi” i-a transmis moderatorului Robert Niță că a început să fie preocupat de forma fizică când se afla la CFR Cluj. Fiind scos de pe listă, fundașul a început să petreacă cât mai mult timp în sala de forță, loc în care a acumulat masă musculară.

„Dintotdeauna am încercat să mă îmbunătățesc fizic, dar a fost o perioadă la CFR Cluj când nu am fost pe listă și atunci am câștigat foarte multe kilograme de masă musculară, de masă activă.

De atunci am continuat să am și un program de antrenament continuu, care să mă ajute să mențin, sau să dezvolt această parte musculară”, a transmis Denis Ciobotariu.

Denis Ciobotariu: „Disciplina este esențială”

Denis Ciobotariu a continuat dialogul cu Robert Niță de la „Suflet de Rapidist” și i-a transmis că disciplina este esențială în viața unui sportiv, pentru că altfel nu poți performa la cel mai înalt nivel.

„Ca și sportiv, e vorba de disciplină foarte mult, adică să faci lucruri pe care nu dorești să le faci în ziua respectivă. Nu e plăcut ca în fiecare zi să faci anumite lucruri, pentru că e posibil să fii obosit, dar știi că trebuie să faci acele lucruri, știi că trebuie să mănânci ceva anume și cred că asta ajută sportivii să progreseze.

Nu merge să progresezi fără aceste lucruri, sau poate merge un meci, două, dar dacă ai un plan de viitor, cred că disciplina este esențială”, a completat Denis Ciobotariu.

Fundașul central a fost folosit încă din primul minut de către Marius Șumudică în victoria cu Universitatea Craiova. A fost integralist și în înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2. Nu mai puțin de 50.000 de euro a costat Denis Ciobotariu, care se afla în ultimele 6 luni de contract cu Sepsi OSK.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Ciobotariu

21 de meciuri și 2 goluri a adunat „Ciobi” pentru Sepsi OSK în acest sezon

Denis Ciobotariu, detalii despre fizicul de invidiat