Denis Ciobotariu, discurs plin de optimism înainte de Rapid – FC Botoșani: ”Am lipici la trofee”

, Denis Ciobotariu este convins înaintea partidei Rapid – FC Botoșani că ”alb-vișinii” pot câștiga cel puțin un trofeu în actualul sezon.

Înaintea duelului programat luni, 17 februarie, de la ora 20:00, și care va închide etapa a 27-a din SuperLiga, fundașul rapidist a recunoscut că drumul către câștigarea Cupei României Betano este mai simplu decât cel către titlu.

”(n.r. Un trofeu cu Rapid sezonul ăsta?) Da, bineînțeles. Am lipici așa, m-am lipit destul de mult la trofee și cred, într-adevăr, că putem să câștigăm un trofeu anul ăsta. Sincer, mi-aș dori ambele.

Eu sunt genul de persoană căreia îi place să obțină maximum din ceva. Voi face tot ce depinde de mine ca, la final, să nu am regretul că aș fi putut să fac mai mult și apoi m-am ales cu o mică chestie.

Uitându-ne realist, mai la îndemână pare Cupa, dar nici Cupa nu e ușor de luat, pentru că sunt multe meciuri și ne concentrăm și pe play-off, și pe campionat. Primul obiectiv este play-off-ul și Cupa, dar după ce intrăm în play-off, lucrurile se schimbă, pentru că se înjumătățesc punctele și acolo devine alt campionat”, a declarat Ciobotariu, conform .

Cum a ajuns să fie ahtiat de lucrul în sala de forță

La doar câteva zile după ce a semnat cu gruparea giuleșteană, Denis Ciobotariu a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea ”Suflet de rapidist” de la FANATIK și a dezvăluit faptul că este .

”Dintotdeauna am încercat să mă îmbunătățesc fizic, dar a fost o perioadă la CFR Cluj când nu am fost pe listă și atunci am câștigat foarte multe kilograme de masă musculară, de masă activă.

De atunci am continuat să am și un program de antrenament continuu, care să mă ajute să mențin, sau să dezvolt această parte musculară. Ca și sportiv, e vorba de disciplină foarte mult, adică să faci lucruri pe care nu dorești să le faci în ziua respectivă.

Nu e plăcut ca în fiecare zi să faci anumite lucruri, pentru că e posibil să fii obosit, dar știi că trebuie să faci acele lucruri, știi că trebuie să mănânci ceva anume și cred că asta ajută sportivii să progreseze. Nu merge să progresezi fără aceste lucruri, sau poate merge un meci, două, dar dacă ai un plan de viitor, cred că disciplina este esențială”, a spus Ciobi.