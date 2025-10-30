Denis Ciobotariu, înțepătură către rivalele FCSB și Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4 în Cupa României Betano: „Se poate întâmpla”

ADVERTISEMENT

Denis Ciobotariu (27 de ani) nu a ratat ocazia de a le înțepa pe FCSB și pe Universitatea Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4 din Cupa României Betano.

Dens Ciobotariu, ironii cu rivalele după Dumbrăvița – Rapid 0-4

Rapid a debutat cu dreptul în Grupa A din Cupa României Betano. „Oaspete” în Giulești, echipa lui Costel Gâlcă a câștigat cu 4-0 împotriva echipei de ligă secundă CSC Dumbrăvița.

Pe parcursul reprizei a doua, în minutul 60, Denis Ciobotariu a revenit pe teren intrând în locul lui Kramer. din cauza unei accidentări.

„Mă bucur că a câștigat echipa și mă bucur că am revenit. A fost o perioadă grea pentru mine, mă bucur că sunt aici. Orice echipă din eșalonul secund sau chiar al treilea vine foarte motivată! Se poate întâmpla să primești gol, s-a întâmplat și aseară.

Nu cred că e mai greu de pregătit un meci cu o asemenea echipă, dar e greu, oricum. Azi ne-am pregătit foarte bine, am fost montați. Am fost pregătiți mental. Am făcut un joc bun. Eu sunt bine, altfel, nu eram pe teren!

Mă bucur pentru rezultatele echipei din campionat. Suntem o echipă, suntem o familie și ne bucurăm împreună. Dar ne și supărăm împreună. A fost greu în momentul în care am lipsit, mai ales că am lipsit o perioadă bună.

(n.r. – E surprinzător ce se întâmplă în clasament?) Da… FCSB, CFR… Pot să spun că e surprinzător, că te aștepți ca echipele bine cotate să fie mai sus. Dar, rezultatul e ce ai pregătit până la urmă și faptul că suntem acolo e că am meritat locul”, a declarat Denis Ciobotariu, după CSC Dumbrăvița – Rapid București 0-4.

Ce au făcut FCSB și Universitatea Craiova în Cupa României Betano

Declarația lui Denis Ciobotariu „Se poate întâmpla să primești gol, s-a întâmplat și aseară” face aluzie la meciurile pe care FCSB și Universitatea Craiova le-au disputat în prima etapă din Cupa României Betano.

Cele două rivale ale giuleștenilor au evut emoții în confruntările cu Gloria Bistrița (Liga 2), respectiv Sănătatea Cluj (Liga 3). Deși au pierdut, Bistrița cu FCSB (1-3) și ambele au reușit să înscrie.