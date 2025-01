Denis Ciobotariu, interviu tare după transfer: “Aşa contract ca la Rapid n-am avut în viaţa mea”. Antrenorul plin de titluri din SuperLiga care l-a umilit. Video exclusiv

Denis Ciobotariu a intrat în ultimele şase luni de contract cu Sepsi şi , un contract valabil din vară. Giuleştenii îl vor de acum şi oferă 100.000 de euro, dar al lui Omar El Sawy.

Denis Ciobotariu, interviu cu cărțile pe față după transferul la Rapid

În acest moment, Denis Ciobotariu se află în Antalya cu Sepsi şi a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit pe larg despre carieră şi dificultăţile pe care le-a întâmpinat în fotbal la Dinamo şi cum l-a dezamăgit Dan Petrescu la CFR Cluj. Franc în declaraţii, Ciobotariu a discutat despre subiectul arzător: transferul de la Sepsi la Rapid, cum a fost convins de giuleşteni, ce contract are şi cum gestionează situaţia delicată de a fi între cele două cluburi.

Denis, ești născut în timp Campionatului Mondial din Franța, cum a fost povestea aceasta? Pentru că ai aflat-o ulterior…

– Am aflat de la mama mea, pentru că ea a trebuit să ducă greul, ca să spun așa. Tatăl meu nu a fost prezent la naștere, dar mă bucur foarte mult că a reușit să facă România mândră la acel Campionat Mondial.

Când te-ai gândit că fotbalul e drumul tău?

– De când eram copil.. ca să spun așa, cred că o aveam în sânge. Mereu căutam să mă joc cu mingea, iar acest lucru a rămas.

Momente dificile la Dinamo: “Nu am fost deloc menajat în niciun sens pentru faptul că eram junior”

Ai crescut la Dinamo într-o perioadă dificilă, iar când spun dificilă mă refer la faptul că erau puțini bani la echipă în acel interval. Cum a fost pentru tine acea experiență?

– Nu a fost ușor, am mai spus-o. Nu a fost o perioadă bună pentru mine. Într-adevăr, debutul a fost ca un vis devenit realitate, dar ușor, ușor, lucrurile nu au fost deloc cum am vrut eu. Nu am fost deloc menajat în niciun sens pentru faptul că eram junior. Le mulțumesc oamenilor care m-au apreciat acolo și m-au susținut.

În ce sens nu ai fost menajat?

– Pur și simplu mă așteptam la mai multă simpatie pentru un copil crescut. În momentul în care am ajuns la CFR Cluj nu mi-a dus nimeni lipsa.

Scos de pe lista de SuperLiga fără să fie anunţat: “Mă uitam întâmplător pe LPF”

Consideri că la CFR Cluj meritai mai multe șanse?

– Da, clar că meritam mai mult. Inclusiv când m-am întors de la EURO, de la U21.. am venit și am stat în tribună. Prinsesem la un moment dat niște meciuri cu Marius Șumudică, iar atunci nu pierdusem vreo 7 etape la rând.. și din nou, după în meci din Europa s-au bătut și a fost dat afară antrenorul, a fost înlăturat. A fost o nebunie totală atunci, iar de la acel meci nu am mai prins lotul.

Nu te așteptai la așa ceva…

– Da, a fost cumva nedrept, pentru că nu făcusem nimic greșit și nu am înțeles de ce.. ce am făcut ca să nu mai prind lotul. Ok, dacă făceam o greșeală în timpul meciului înțelegeam, dar atunci am mai fost la un meci cu FCSB pe bancă, urmând să nu mai prind lotul. Nici când am fost scos de pe listă nu am fost anunțat, am aflat abia după ce era deja mult timp de când nu mai eram pe listă. A fost puțin urât ce s-a întâmplat atunci.

Asta în condițiile în care Dan Petrescu te-a dorit la CFR Cluj, dar după ce a revenit s-a schimbat, a fost cumva un alt Dan Petrescu?

– Nu știu, pentru că nu mi-a spus-o nimeni în față. Pur și simplu partea cu lista am aflat-o întâmplător, doar mă uitam pe LPF și am văzut cu nu mai eram pe listă. Nu pot să-mi dau seama, de asta am rămas puțin surprins, pentru că meritam să știu adevărul la momentul respectiv.

Nu e uşor să fie antrenat de tată: “Da, joacă pentru că e băiatul lui”

Experiența Voluntari cum a fost? Inedit să lucrezi cu tatăl tău?

– Da, într-adevăr este. Am lucrat și la Sepsi cu tatăl meu și nu e chiar ușor. În acel moment ești mult mai privit, mult mai vizat. Probabil și în subconștientul altor jucători există lucrul acesta ‘că da, joacă pentru că e băiatul lui’. Deși eu o demonstrasem la Sepsi, jucasem toate meciurile, nu venisem într-un moment în care eram rezervă și a venit el și m-a băgat. Deși era situația aceasta, tot existau vorbe. La Voluntari a fost diferit, dar totuși veneam de la CFR Cluj, nu veneam de la liga a 3-a.

Voluntari era pe loc de play-off când ai venit tu.

– Da, așa este, era pe loc de play-off și dacă nu intram atunci în play-off, probabil că ieșeau discuții.

Ce s-a schimbat la Sepsi? Pentru că este o creștere foarte mare în evoluții, în cotă.

– Chiar nu știu să vă spun exact. Mereu am fost serios, mereu am fost conștient de ceea ce am de făcut. Poată o dată cu vârsta am devenit ușor mai indiferent, așa cred.

Nu mai ții cont de răutăți și de presiune?

– Nu cred că e asta, fotbalul e viața mea, e ceva pentru care mă consum foarte mult. Probabil a contat că am avut foarte multe meciuri jucate și meciurile îți dau tot, pornind de la încredere, experiență și maturitate. Cred că asta a făcut diferența.

“Am ales Rapid pentru că m-au dorit foarte mult, atât conducerea, cât și domnul Marius Șumudică”

A venit mult discutatul transfer la Rapid. Care e povestea transferului la Rapid?

– Am avut mai multe oferte, inclusiv de afară, dar și din Superligă. Am ales Rapid pentru că m-au dorit foarte mult, atât conducerea, cât și domnul Marius Șumudică. Acest lucru e foarte important când te duci la o echipă, să te vrea antrenorul și clubul. Tot proiectul Rapid mi se pare foarte, foarte interesant și cred că o să aibă succes, mai ales că domnul Șucu a preluat și Genoa. Cred că o să fie ceva special, iar Rapidul se va bate an la an la titlu.

Cu domnul Dioszegi ai vorbit despre acest transfer?

– Nu, n-am vorbit. Am anunțat… Am avut o înțelegere eu cu domnul Hadnagy, iar în momentul în care a fost vorba să plec sau vreau să plec, să anunț. Iar în momentul în care m-am înțeles cu Rapidul, l-am sunat și l-am anunțat pe dânsul. Eu am o relație foarte bună cu conducerea și de aceea sper să se înțeleagă și cei de la Rapid. Mi-au și spus că în momentul în care voi dori să plec nu va fi nicio problemă, pentru că am fost caracter deosebit. Și ei au fost foarte ok cu mine.

“Foarte mult a contat dorinţa domnului Şumudică, un antrenor foarte bun”

Cât de mult a contat că te-a dorit Marius Șumudică, un antrenor cu care ai lucrat și care te-a lăudat mereu?

– Foarte mult a contat dorinţa domnului Şumudică, un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere. Îl cunosc foarte bine, eram și mult mai tânăr și totuși jucam la dânsul. Putem să facem multe lucruri bune împreună.

Cu domnul Șucu ai avut vreo discuție?

– Am vorbit și cu dânsul, bineînțeles.

El te-a convins?

– Eh, cum am mai zis, eram convins de toată lumea. S-a văzut că există un interes din partea tuturor celor de la Rapid.

E prețul corect pe care îl cere Sepsi pe tine?

– Nu știu ce se cere, nu știu nimic.

100.000 de euro plus Omar El Sawy sau 300.000 de euro…

– Nu știu să vă spun, chiar nu știu. Adică, nu îmi permit chestii de genul ăsta. Sunt și în ultimele 6 luni de contract…

“Este cel mai bun contract pe care l-am avut vreodată”

De ce a durat mai mult până ai semnat? La un moment dat au existat îngrijorări că te-ai răzgândit și nu ai mai semnat…

– Păi s-a anunțat înainte ca eu să semnez. Cumva, lumea se aștepta ca eu să semnez de Crăciun. Citeam: «Gata. S-a înțeles» Eu vedeam salarii, sume… Am început să vorbim de pe 1 ianuarie. Au fost foarte corecți. Nu au vorbit până când nu au avut drept să discute cu mine. Am apreciat și acest lucru.

Ai citit contractul sau ai semnat direct?

– Nu, nu, nu. Am citit, am citit. Erau mai multe oferte și oferta lor a fost cea mai bună de departe.

Este cel mai bun contract pe care l-ai avut în carieră?

– Da, este un contract foarte bun. Este cel mai bun contract pe care l-am avut vreodată.

“Și faptul că domnul Şucu a preluat Genoa este unul dintre factori”

Poate fi transferul la Rapid o rampă de lansare la naționala României?

– Cred că da. Se poate. Depinde de evoluțiile mele, de cum voi juca. Voi fi mai mult în vizorul echipei naționale și sper să o fac cât mai bine.

Vorbeai de Genoa. Te-a surprins că un om de afaceri român, viitorul tău patron, a cumpărat un club de Serie A?

– Da, mi se pare ceva incredibil. Adică, ceva ce nu a mai fost în România. Și faptul că domnul Şucu a preluat Genoa este unul dintre factori.

Pentru că el cumpărase și cu două săptămâni înaint să semnezi…

– Ceva de genul, cu o săptămână înainte… Și mi s-a părut incredibil.

“Bănuiesc că nu e ușor nici pentru Sepsi să accepte decizia mea și să mă lase să plec degeaba”

Mulți jucători români visează acum că ar putea face pasul în Serie A, chiar la Genoa. Și de la Rapid, poate să fie o rampă de lansare pentru Genoa?

– E mai realist acum. Dacă înaintea lumea zicea că poate ajungi la Genoa, te gândeai. Acum, cu domnul Șucu având Genoa, cu siguranță se vor uita, toate cluburile din SuperLiga vor fi vizate, de ce nu? Ceea ce a făcut este bine pentru toată Genoa, nu numai pentru Rapid.

Crezi că negocierile au fost îngreunate de lupta pe care Sepsi o are cu Rapid pentru play-off?

– Este posibil, da. Eu am fost un jucător de bază, am jucat în toate meciurile de până acum. Bănuiesc că nu e ușor nici pentru Sepsi să accepte decizia mea și să mă lase să plec degeaba. Automat, după ce am semnat, gândul meu este și la Rapid. Deci există un pic de situație.

Ce vis ai în carieră? Ce ți-ai dori?

– Îmi doresc mult un transfer afară. Când spun afară spun Serie A, Premier League… Dacă aș avea de ales între Golf și Vest, aș merge clar acolo. Este visul meu de mic copil, să joc fotbal. Bineînțeles, dacă vine o ofertă de la arabi cu bani de nu știi ce să faci cu ei… normal. Dar dacă aș avea din Vest această ofertă, aș alege Vestul.

26 de ani are Denis Ciobotariu

1.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Ciobotariu