Denis Ciobotariu, nerăbdător să debuteze în tricoul Rapidului: „Mă bucur că s-a terminat această telenovelă. Șumudică m-a dorit mult”

Denis Ciobotariu a oferit primul interviu după transferul la Rapid București. Fundașul care a mai evoluat în trecut pentru Dinamo, CFR Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe s-a arătat fericit de faptul că transferul său s-a realizat încă din această iarnă și este nerăbdător să pășească pe Giulești în tricoul alb-vișiniu.

Denis Ciobotariu, entuziasmat să își înceapă aventura pe Giulești

Transferul lui Denis Ciobotariu a fost subiectul unei adevărate „telenovele”.

contra sumei de 50 de mii de euro, sumă din care CFR Cluj deține 25%.

În primul său interviu pentru Rapid, Denis Ciobotariu și-a exprimat entuziasmul față de transferul său în Giulești:

„E un pas înainte pentru mine și o mândrie că o să îmbrac tricoul Rapidului. A fost ca o telenovelă și mă bucur că s-a terminat.

M-a motivat să vin aici tot ceea ce înseamnă Rapid, faptul că e un club mare, suporterii care sunt minunați aici. Cred că e un pas înainte în cariera mea.

Am foarte mulți cunoscuți și mă înțeleg foarte bine cu câțiva jucători de la Rapid”, a declarat Denis Ciobotariu în interviul acordat pentru Rapid TV.

Denis Ciobotariu: „Marius Șumudică m-a dorit mult la Rapid”

Fostul fundaș al covăsnenilor de la Sepsi este conștient că mutarea sa la Rapid s-a realizat în urma dorinței lui Marius Șumudică de a-l aduce la clubul din Giulești. Cei doi au mai lucrat împreună în trecut, în sezonul 2021/2022, la CFR Cluj.

„Mă bucur că o să fiu sub comanda dânsului (n.r. – Marius Șumudică). Și dânsul m-a dorit aici, noi am avut rezultate foarte bune împreună la CFR Cluj.

Mă consider un caracter puternic, nu mă consider un caracter dificil. Nu sunt un jucător cu care este greu de lucrat. Nu am făcut probleme nicăieri. Am fost genul de jucător profesionist care și-a făcut treaba.

Sistemul nu ar fi o problemă, sunt obișnuit să joc și în patru, și în trei, și în cinci (n.r. – fundași), și în oricâți ați fi”, a adăugat noul fundaș al lui Rapid.

În următoarea etapă, Rapid va avea un „meci de foc” împotriva Universității Craiova. Echipa antrenată de Costel Gâlcă va veni pe Giulești sâmbătă, 25 ianuarie, pentru a disputa un derby de încins, meci ce ar putea însemna debutul lui Denis Ciobotariu la formația bucureșteană.