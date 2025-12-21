Sport

Denis Ciobotariu nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – Rapid 2-1: „Mă îngrijorează!”

Denis Ciobotariu a tras concluziile după ce Rapid a suferit un eșec în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Fundașul a analizat în termeni duri evoluția echipei.
Bogdan Mariș
22.12.2025 | 00:09
Denis Ciobotariu nu sa ferit de cuvinte dupa FCSB Rapid 21 Ma ingrijoreaza
Denis Ciobotariu a reacționat la finalul partidei FCSB - Rapid 2-1. FOTO: Sport Pictures
Rapid a rămas, pentru moment, pe primul loc în Superligă, însă finalul de an nu a fost unul deloc bun pentru giuleșteni. După 0-0 cu FC Botoșani și 0-2 cu Oțelul, formația pregătită de Costel Gâlcă a suferit un nou eșec dureros, 1-2 în derby-ul cu FCSB. Fundașul Denis Ciobotariu a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Denis Ciobotariu după FCSB – Rapid 2-1

Rapid nu s-a ridicat la nivelul FCSB-ului în partida de pe Arena Națională, giuleștenii fiind conduși cu 2-0 după reușitele semnate de Darius Olaru și Florin Tănase. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a redus din diferență prin Alex Dobre, însă nu a reușit să completeze revenirea, precum în turul campionatului, când cele două echipe au remizat, 2-2.

A doua reușită a celor de la FCSB a sosit dintr-un penalty acordat pentru un henț comis în careu de către Denis Ciobotariu. La final, fundașul Rapidului a vorbit despre evoluția echipei sale. „Cred că am făcut o a doua repriză mai bună, mai ales după ce am luat al doilea gol.

Lucrăm la antrenament, iar în teren pare că avem o teamă. Din păcate nu am reușit să repetăm scenariul (n.r. de la meciul tur, când Rapid a egalat de la 0-2). Eu n-am niciun trac, poate e la alți jucători. Au fost doar câteva ocazii, prea puține”, a spus fotbalistul.

Denis Ciobotariu a analizat fără menajamente situația Rapidului

Rapid se află momentan pe primul loc în Superliga, însă giuleștenii ar putea fi depășiți de Universitatea Craiova în cazul în care gruparea din Bănie o învinge luni pe Csikszereda. Denis Ciobotariu nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului cu FCSB și a afirmat că e nevoie de o schimbare la Rapid pentru ca echipa să își îndeplinească obiectivele în acest sezon.

„Dacă vrem să ne batem la play-off, trebuie să schimbăm această față. Nu știu dacă am arătat de primul loc cu acest joc. Nu mă interesează FCSB, mă îngrijorează că în ultimele partide nu am câștigat. Trebuie să revenim cu o altă față, să arătăm mult mai bine”, a afirmat apărătorul, conform Digi Sport.

