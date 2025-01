Denis Ciobotariu, pregătit să debuteze în Rapid – Universitatea Craiova! Promisiunea făcută lui Marius Șumudică

Stoperul Denis Ciobotariu (26 de ani) poate să debuteze în tricoul giuleștenilor în partida Rapid București – Universitatea Craiova. , iar alb-vișiniii au ajuns la un acord cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Denis Ciobotariu, pregătit să debuteze în Rapid – Universitatea Craiova

Fiul lui Liviu Ciobotariu ar fi venit oricum la Rapid din vară, din postura unui jucător liber de contract. pentru a intra pe teren împotriva oltenilor, însă a precizat că hotărârea îi aparține antrenorului.

ADVERTISEMENT

”Primele impresii sunt foarte bune. Mă bucur că am ajuns aici, mi-am dorit să vin. Sunt sigur că toate lucrurile vor fi bune și puse bine la punct. E clar că este mai bine că am venit mai repede la Rapid. Cum am și zis-o, mi-am dorit să vin mai repede. Probabil că mă voi adapta și mai repede. Poate voi reuși să ajut Rapidul să intre în play-off.

Bineînțeles că m-am simțit onorat să insiste domnul Șumudică pentru mine. Și dânsul m-a dorit mult aici. Îi mulțumesc cu această cale și voi da tot ce am mai bun să nu îl dezamăgesc. Nu știu dacă intru direct. De acest lucru nu trebuie să mă întrebați pe mine. Da, bineînțeles, sunt pregătit întotdeauna.

ADVERTISEMENT

Va fi un meci foarte greu cu Craiova și foarte important. Bineînțeles că orice meci este important, îi cunoaștem pe cei de la Craiova. Am jucat de multe ori cu ei. Au o echipă foarte bună, atacă foarte bine, însă ‘Mister’ a pregătit foarte bine jocul și totul va fi bine, sunt sigur!”, a declarat Denis Ciobotariu, la conferința de presă premergătoare partidei. Rapid – Universitatea Craiova, duel din etapa a 23-a, se joacă sâmbătă, de la ora 20:00.

Avantajele care l-au făcut pe Denis Ciobotariu să vină în Giulești

Denis Ciobotariu a amintit motivele pentru care a ales să semneze cu Rapid: ”Am mai spus-o în trecut. Totul legat de Rapid mi s-a părut foarte bun. Proiectul pe care îl are Rapidul în momentul acesta, suporterii care sunt minunați la Rapid. Bineînțeles, domnul Șucu a preluat Genoa. Toate aceste lucruri arătă că Rapidul va deveni un club care ușor, ușor se va bate an de an la titlu.

ADVERTISEMENT

Probabil că fiecare jucător se gândește și la această variantă de a merge la Genoa. Sper în viitor și la un transfer într-o ligă mai bună, la un pas înainte. Sunt sigur că orice jucător își dorește să ajungă cât poate de sus în cariera lui.

Cred că voi fi primit foarte bine (n.r.- legat de trecutul său dinamovist). Cred că orice jucător nou, care vine la Rapid cu drag și arătă pe teren că dă totul pentru echipă, pentru suporteri, va fi primit cu bine.

ADVERTISEMENT

M-am sfătuit și cu tatăl meu, dar alegerea a fost a mea să vin la Rapid. Mi-am dorit să vin aici, totul mi s-a părut pozitiv. Mă gândesc și la echipa națională, totul depinde doar de mine”.