Sepsi a făcut deplasarea la București pentru meciul din etapa 18 împotriva elevilor lui Zeljko Kopic, iar scorul final a fost 1-1. După meci, , a discutat despre interesul celor două formații.

Denis Ciobotariu, primele declarații despre interesul celor de la Rapid și Dinamo: “E momentul să fac pasul”

Denis Ciobotariu a discutat despre interesul celor de la Rapid și Dinamo. Fundașul lui Sepsi s-a arătat încântat de dorința celor două formații asupra serviciilor sale, însă acesta susține că se concentrează 100% la clubul de la Sfântu Gheorghe.

“Deocamdată sunt la Sepsi și vreau să vorbesc doar despre această echipă. Vreau să îmi fac treaba aici. Mă bucur foarte mult că mă vor echipe. Asta înseamnă că ceva am făcut bine până acum. Sunt concentrat doar la Sepsi și sunt 100% aici.

Vom vedea ce va fi. Toate aspectele contează, cele sportive și cele financiare. Cred că orice fundaș la vârsta mea trebuie să facă pasul și să ia o decizie importantă”, a declarat Denis Ciobotariu la flash-interviu.

Ciobotariu, despre golul egalizator al lui Haruț: “M-a șocat total!”

, Ciobotariu a mai discutat și despre meciul de pe Arcul de Triumf și susține că a fost șocat de , gol cu care a adus un punct important pentru echipa sa.

Totodată, fundașul formației din Sfântu Gheorghe susține că rezultatele bune ale echipei au venit datorită faptului că jucătorii sunt mult mai uniți.

“Ne-am dorit să venim să luăm cele trei puncte, asta am avut în noi cap. E bine că nu am pierdut după acel 1-0 pe care ei l-au avut atâtea minute. Suntem acolo, suntem în creștere de la meci la meci și sperăm să o ținem așa. Nu știu ce conflict a avut Dumi acolo la pauză, am încercat doar să îl scot de acolo.

Terenul a fost greu și știe toată lumea ce fel de fani au cei de la Dinamo și ce atmosferă fac. Până la urmă e un rezultat bun pentru noi.

Ne bucurăm că am luat un punct pe final având în vedere că ei au făcut o primă repriză mai bună decât noi. Mă bucur că am reușit să revenim și să scoatem un rezultat de egalitate cu o echipă bună.

În a doua repriză am jucat bine, am marcat și un gol, dar a fost offside. Jocul ne dădea speranțe că vom reveni și asta s-a și întâmplat. Terenul a fost foarte greu și s-a alunecat foarte greu. Ninaj a încercat să respingă, dar a respins-o nefavorabil și s-a întâmplat așa din păcate.

M-a șocat total și a șocat pe toată lumea cu lovitura sa. Nu știu dacă o să mai bată. Mă bucur că a marcat. Înseamnă că are personalitate și mă bucur că i-a ieșit execuția.

“Am început să fim mai uniți”

Cred că l-au răcorit toți suporterii pe Matei. Așa se întâmplă la fiecare meci. Au ce au cu el. Nu vreau să comentez, nu e treaba mea. E jucătorul nostru și îl apărăm. A ajutat și la scoaterea penalty-ului.

Cred că am început să fim mai uniți. Spiritul nostru e unul pozitiv datorită rezultatelor din ultimele meciuri. Ne ajută asta, deși nu avem un joc foarte bun. Cred că acesta e secretul”, a mai spus Ciobotariu.

Denis Haruț, despre scărița din Sepsi – Dinamo 1-1

“Suntem o echipă în formă și am arătat asta și în acest meci. Cred că dacă jucam la fel de bine ca în a doua repriză de la început ar fi fost cu totul altă partidă, dar până la urmă am scos un rezultat de egalitate și este bine.

Am în cap de multă vreme să fac asta la penalty. Mă bucur că am marcat, că am luat un punct și că suntem acolo. Toți au avut emoții la scărița aceea. Mă bucur că noi marcăm și sper să continuăm așa”, a spus Denis Haruț după Dinamo – Sepsi 1-1.

Valentin Suciu: “La penalty nu m-am uitat”

“Credeam, aveam momente foarte bune, de la începutul reprizei a doua. Am reușit să dominăm în unele momente, chiar dacă Dinamo a avut unele momente în care a fost periculoasă. Am stăpânit cât de cât jocul. La penalty nu m-am uitat, am văzut pe reluări.

La fiecare joc sunt desemnați 3 jucători. În funcție de cine mai este pe teren sau cum se simt, se decide cine execută. În prima repriză ne-a lipsit disciplina tactică. Am început bine, dar apoi am avut inexactități. Dinamo nu a marcat, dar a avut o bară înainte de autogol.

Au fost inexactități ale mijlocașilor noștri. Ninaj a vrut să respingă, se întâmplă, e fotbal, mai ales câne e presiune. În fața porții, orice greșeală se vede pe tabelă.

N-am văzut ce s-a întâmplat la pauză la tunel, am rămas cu colegii pe bancă să vedem ce să facem în repriza a doua (n.r. întrebat despre conflictul dintre Ștefănescu și jucătorii lui Dinamo).

Atmosfera a fost de fotbal, nu a fost ostilă. La fiecare joc ar trebui să fie minim atâtea persoane, deoarece pentru fani este acest joc”, a fost declarația antrenorului de la Sepsi.